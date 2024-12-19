14 ميدالية حصيلة منتخبنا في «مونديال بناء الأجسام»



طوكيو (الاتحاد)



اختتم منتخب بناء الأجسام مشاركته في كأس العالم بالعاصمة اليابانية طوكيو، بإضافة 3 ميداليات ذهبية، ليرتفع رصيده الإجمالي إلى 14 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات وفضية و6 برونزيات.

وأحرز الميداليات الذهبية في اليوم الختامي، أيوب العمري في وزن تحت 65 كجم، وأحمد روستم في وزن تحت 85 كجم، وراشد الشميلي في وزن تحت 90 كجم.

وبارك أحمد جوهر رئيس البعثة، لأسرة الرياضة الإماراتية الإنجاز ووصفه بالمتميز، لأنها المرة الأولى التي يتمكن منتخب الإمارات من إحراز 7 ميداليات ذهبية في بطولة كأس العالم لبناء الأجسام، والتي تعد الأغلى والأقوى، ضمن بطولات الاتحاد الدولي، مبيناً أن المنافسات جاءت قوية، وبالرغم من ذلك تمكن أبناء الإمارات من حصاد الميداليات، مثمناً جهود مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، لمتابعة ودعم المنتخب، مما أسهم في حصد الإنجازات.