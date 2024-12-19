300 خيل تتنافس في «الفجيرة الدولية للخيل العربي»



الفجيرة (وام)



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت اليوم فعاليات بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، في ميدان قلعة الفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

تأتي البطولة انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لتطوير قطاع الرياضة، والارتقاء بمبادراتها ومنافساتها المحلية والدولية، بهدف تعزيز مكانة إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، وجهة رائدة على خريطة الرياضات التراثية عامة والفروسية خاصة.

وتشارك في البطولة هذا العام ما يزيد عن 300 من أفضل الخيول العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها حدثاً رياضياً بارزاً يحظى باهتمام إعلامي واسع على المستويين الإقليمي والدولي، ويجعلها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في أجندة الفروسية العالمية.

وكرّم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الفائزين في منافسات فئة المهرات - عمر سنة، مشيداً بمستوى تنظيم البطولة وأداء الجولات التنافسية فيها.

وتقام تزامناً مع البطولة هذا العام، مجموعة من الأنشطة والفعاليات المميزة التي تسلط الضوء على الثقافة والتراث الإماراتي الأصيل، وتتيح للزوار تجربة غنية تعكس هوية الإمارات العريقة.

حضر حفل الافتتاح، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، وسالم الزحمي، مستشار مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى محبي رياضة الفروسية وعشاق الخيل العربي الذين توافدوا لمتابعة البطولة والأنشطة والفعاليات المصاحبة.