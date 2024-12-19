الإصابة تداهم نجم الإنتر



روما (د ب أ)



أكد نادي إنتر ميلان، أن لاعب الوسط نيكولو باريلا تعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز فريقه 6-صفر على مضيفه لاتسيو ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتم استبدال الدولي الإيطالي في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت يوم الاثنين الماضي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، عقب تسجيله الهدف الثالث لفريقه.

وذكر الإنتر في بيان خضوع نيكولو باريلا لفحص بالرنين المغناطيسي صباح اليوم في معهد هيومانيتاس الطبي في روزانو.

أضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «أظهرت الفحوص وجود شد خفيف في العضلة المقربة الطويلة للفخذ الأيمن، ويتم تقييم حالته بشكل يومي».

ويحتل الإنتر (حامل اللقب) المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط خلف أتالانتا (المتصدر) ولكن لديه مباراة مؤجلة.

ويعود فريق سيموني إنزاجي لمنافسات الدوري يوم الاثنين المقبل، عندما يلتقي مع ضيفه كومو على ملعب جوتسيبي مياتزا.