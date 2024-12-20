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الرياضة

رينارد يعلن قائمة السعودية في «خليجي 26»

رينارد يعلن قائمة السعودية في «خليجي 26»
20 ديسمبر 2024 10:34

 
الرياض (د ب أ)

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خليجي 26
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، قائمة المنتخب «الأخضر» المشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 26».
وتستضيف الكويت المسابقة الخليجية، التي تنطلق السبت، وتستمر منافساتها حتى 3 يناير 2025.
وضمت القائمة النهائية 26 لاعباً هم: محمد العويس، أحمد الكسار، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، سعد آل موسى، نواف بوشل، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، عبدالإله هوساوي، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري.
يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الثانية وإلى جانبه العراق، البحرين، اليمن.

كأس الخليج العربي
السعودية
الكويت
هيرفي رينارد
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