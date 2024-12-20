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الرياضة

رحيمي يُتوج أبطال «آسيوية» الشطرنج السريع

رحيمي يُتوج أبطال «آسيوية» الشطرنج السريع
20 ديسمبر 2024 16:00

العين (الاتحاد)
حقق شطرنج الإمارات إنجازاً جديداً في البطولة الآسيوية للشطرنج السريع، التي استضافتها مدينة العين، بإحراز ذهبيتين، فضية، وبرونزية في فئتي الرجال والسيدات، وتوج المغربي سفيان رحيمي نجم العين، أبطال الفئات المختلفة
وفي منافسات الفردي للسيدات في الشطرنج السريع، توجت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين، بالميدالية الذهبية بعد أداء رائع عكس مهاراتها المتقدمة، وحققت عنود عيسى لاعبة نادي فتيات الشارقة، الميدالية الفضية.
أما في بطولة الرجال، انتزع حمد عصام لاعب نادي الشارقة، الميدالية الذهبية، بعد مواجهات قوية مع أبرز لاعبي آسيا. وجاء الاوزبكستاني محمد رضا عمراوف في المركز الثاني ليحصل على الميدالية الفضية، بينما أحرز لاعب الإمارات ونادي الفجيرة، محمد سعيد الليلي، الميدالية البرونزية، ليكمل تألق المنتخب الوطني في البطولة.
أقيمت مراسم التتويج وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث قام هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، بتكريم الفائزين إلى جانب يوسف سعيد العفريت الكويتي، عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة وعضو مجلس إدارة نادي العين، وأضفت مشاركة النجم المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، أجواءً حماسية ومميزة للحدث وسط تفاعل جماهيري.
أعرب هشام الطاهر عن سعادته بالإنجاز، وقال: «البطولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، حيث جمعت أكثر من 30 دولة من مختلف أرجاء القارة الآسيوية، ما عزز التنافسية وأثرى التجربة، ولا شك أن تفوق الإمارات بحصد ذهبيتين يعكس تفوق اللاعبين الإماراتيين على المستوى القاري في قطاع الهواة، مؤكداً أن نسخة هذه البطولة تعد الأفضل، تنظيماً وفنياً، بإجماع الخبراء والمراقبين، مقارنة بالنسخ السابقة».

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