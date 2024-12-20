سباق «طريقك للتعافي» يشهد مشاركة كبيرة في «مدينة زايد»

الظفرة (الاتحاد)

شهد سباق «طريقك للتعافي» للجري، الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، مشاركة مميزة من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، ما يعكس أهمية الفعالية كمنصة لتعزيز الصحة البدنية والنشاط الرياضي في أجواء إيجابية.

وبهذه المناسبة، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نحن فخورون بشراكتنا مع المركز الوطني للتأهيل في تنظيم هذا الحدث الذي يعكس رؤيتنا المشتركة، لتعزيز صحة المجتمع وتبني أسلوب حياة نشط».

وأضاف: «سباق طريقك للتعافي مثّل فرصة لتوحيد الجهود لنشر الوعي بأهمية الرياضة ودورها الأساسي في تحسين جودة الحياة، كما عزز الروابط الاجتماعية في أجواء ملؤها التفاعل والحماس».

من جانبه، قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «إن تنظيم هذا السباق بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصحة البدنية والنشاط الرياضي بين أفراد المجتمع، كما أنه يعكس التزامنا في المركز الوطني للتأهيل بنشر الوعي حول أهمية الرياضة كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة وآفة المخدرات».

وأضاف: «نسعى من خلال هذا السباق إلى تحقيق أهداف مهمة تشمل تشجيع المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، وتعزيز الروابط الاجتماعية عبر الفعاليات الرياضية التي تجمع الجميع في جو من التنافس الإيجابي والمرح».

وأشار الكتبي إلى الدور الكبير الذي يضطلع به المركز الوطني للتأهيل في تقديم خدمات الوقاية والتأهيل والعلاج من الإدمان، إلى جانب تطوير واعتماد برامج وقائية وعلاجية متكاملة تلبي احتياجات المرضى وذويهم.

كما تقدم الكتبي بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تُسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي، وهنّأ جميع الفائزين بالسباق، متمنياً لهم تجربة مميزة مليئة بالحماس والإيجابية.