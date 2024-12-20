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الرياضة

120 مليون يورو «القيمة السوقية» لمنتخبات «خليجي 26»

120 مليون يورو «القيمة السوقية» لمنتخبات «خليجي 26»
20 ديسمبر 2024 17:00

معتز الشامي (الكويت)
تفرض لغة الأرقام، والقيمة السوقية للاعبين المشاركين في النسخة الحالية من «خليجي 26» نفسها قبل انطلاق البطولة، حيث يتسابق 8 منتخبات من أجل الفوز بالكأس الأشهر بالمنطقة.
وتبلغ القيمة التسويقية لجميع لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة نحو 120.1 مليون يورو، ويتصدر منتخبنا الوطني القيمة السوقية لفرق البطولة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» بـ37.30 مليون يورو، يليه الأخضر السعودي بـ27.10 مليون يورو، وحل المنتخب القطري ثالثاً من حيث القيمة السوقية بـ19.58 مليون يورو، بينما جاء المنتخب العراقي في الترتيب الرابع في القائمة بـ10.95 مليون يورو، ويليه المنتخب البحريني خامساً بـ9.83 مليون يورو، ثم الأحمر العماني سادساً في الترتيب بـ9.43 مليون يورو، وبلغت القيمة التسويقية لمنتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور 4 ملايين يورو، حل بها في الترتيب السابع لأغلى منتخبات البطولة، قبل المنتخب اليمني متذيل الترتيب بـ2 مليون فقط.

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القيمة التسويقية للمنتخبات:
منتخب الإمارات: 37.30 مليون يورو
منتخب السعودية: 27.10 مليون يورو
منتخب قطر: 19.58 مليون يورو
منتخب العراق: 10.95 مليون يورو
منتخب البحرين: 9.83 مليون يورو
منتخب عمان: 9.43 مليون يورو
منتخب الكويت: 4 ملايين يورو
منتخب اليمن: 2 مليون يورو

خليجي 26
كأس الخليج العربي
الكويت
الإمارات
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