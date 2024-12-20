بينتو: أسباب كثيرة تجعل مواجهة قطر «صعبة»!

الكويت (الاتحاد)

وصف باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني مباراة قطر غداً السبت في «خليجي 26» بالصعبة، وقال: المباراة في انطلاقة البطولة من المؤكد أنها صعبة لأسباب عدة، أهمها أنها أمام منتخب قوي، وكذلك نظراً لقصر فترة الاستعداد للبطولة.

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي للقاء، قائلاً: من المؤكد أن المباراة صعبة، لكننا جاهزون لها، وسوف نقاتل من أجل تقديم الأفضل دائماً، وثقتي بلا حدود في اللاعبين.

وشدد مدرب منتخبنا على أن أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري لاعب مهم ومؤثر، لكن غيابه عن اللقاء لن يؤثر على استعدادات منتخب الإمارات أو يجعلنا نتعامل معها على أنها مباراة سهلة.

وفيما يخص نتائج المنتخبين في الفترة الأخيرة والتفوق الإماراتي قال: هذا شيء جيد، لكننا لن ننظر لهذه النتائج أو نجعلها تخدعنا، أو نعتقد أن المباراة سهلة، خصوصاً وأن المنافس قادم بكل قوة لخوض هذه المباراة.

وأضاف: لقد استعنا بآخر مواجهتين في شرح بعض الأمور للاعبين، لكن في النهاية نسينا نتيجتي اللقاءين تماماً، ونلعب كأنها المواجهة الأولي لنا ونلعب بكل قوة وشغف من أجل تحقيق الفوز.

وعن ترشيحات الجماهير للمنتخب الإماراتي للتتويج بهذه البطولة أكد بينتو أنه لا يتعرف بتلك الترشيحات، مشيراً إلى أنها لا تخدم هذه المنتخبات في شيء على الإطلاق.

أما فيما يخص التتويج باللقب فقال: منذ اليوم الأول والأمور كانت واضحة مع اتحاد الكرة والهدف الرئيس هو الوصول لكأس العالم، وفيما يخص كأس الخليج الجميع يعرف أهميتها وقوتها، لذلك سوف نتعامل معها بالقطعة وخطوة بخطوة، حيث إن تفكيرنا ينصب الآن على مباراة البداية أمام قطر، ومن بعدها نرى ماذا سنفعل، وكيف سنتعامل مع الفاصل الزمني القصير بين كل مباراة والذي لن يتجاوز ثلاثة أيام.

وشدد بينتو على أن البطولة بشكل عام صعبة لكن أهم نقاط الصعوبة فيها هو الفاصل الزمني بين المباريات وعدم قدرة الجميع على الاستشفاء.

وفي النهاية اختتم مدرب منتخب الإمارات حديثه على أن لاعبيه لن يفكروا في الماضي، وأن كل التركيز على الحاضر، وأن ثقته كبيرة في قدرتهم على الظهور بشكل قوي وإظهار إمكاناتهم في هذه البطولة القوية التي تتمتع بخصوصية شديدة بين أهل الخليج.