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الرياضة

شباب الأهلي «سوبر اليد» للمرة الأولى

شباب الأهلي «سوبر اليد» للمرة الأولى
21 ديسمبر 2024 19:46

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تُوج شباب الأهلي بطلاً لكأس السوبر لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على الشارقة 22-21، في المباراة التي جرت بصالة مليحة في الشارقة.
وجاء فوز شباب الأهلي لينهي احتكار الشارقة على آخر 6 ألقاب في البطولة.
وحقق «الفرسان» الفوز في مواجهة «ماراثونية» شهدت تقلبات عديدة، حيث تقدم «الملك» 11-9 في نهاية الشوط الأول، قبل أن يحسم شباب الأهلي الانتصار لمصلحته في الشوط الثاني، بقيادة مدربه التونسي وليد بن عمر، وسط فرحة كبيرة من جماهيره بالمدرجات.
وبفضل الفوز يشارك شباب الأهلي في النسخة السابعة من «السوبر الإماراتي البحريني» المقرر إقامته في فبراير المقبل.
شارك في مراسم التتويج، عبد السلام ربيع، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد، بحضور محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ناصر الحمادي، وداود المليح، وسعود إبراهيم.

الإمارات
كرة اليد
شباب الأهلي
الشارقة
كأس سوبر اليد
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