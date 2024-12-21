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الرياضة

الكويت وعُمان يتعادلان في افتتاح «خليجي 26»

الكويت وعُمان يتعادلان في افتتاح «خليجي 26»
21 ديسمبر 2024 23:38

 
الكويت (الاتحاد)

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تعادل الكويت وعُمان 1-1، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بكأس الخليج، «خليجي 26»، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، وحضرها أكثر من 42 ألف متفرج، تقدم الكويت بهدف في الدقيقة 34 عن طريق يوسف ناصر، وتعادل عُمان بهدف عصام الصبحي في الدقيقة 42.
بدأ منتخب الكويت اللقاء بطريقة لعب 4-4-2، وعُمان 4-2-3-1، ووضحت رغبة الفريقين في حسم المباراة، من خلال حالة التركيز بين اللاعبين، ونجح دفاع عُمان في التصدي لعدد من الهجمات خلال الشوط الأول، وترجم «الأزرق» سيطرته النسبية إلى هدف في الدقيقة 34 عن طريق يوسف ناصر برأسية، بعد كرة عرضية عكسية من مشاري العنزي، قابلها يوسف في الشباك العُمانية.
ونجح عصام الصبحي في تسجيل هدف التعادل لعُمان في الدقيقة 42، بعد تمريرة من جميل الحمادي، لتعود المباراة إلى نقطة البداية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، حاول كل فريق التقدم في النتيجة، وقام كل مدرب بتنشيط صفوفه بعناصر جديدة، وكانت العرضيات العُمانية مصدر خطورة كبيرة على مرمى الكويت، ولكن لم ينجح أي منهما في التسجيل لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

كأس الخليج العربي
خليجي 26
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