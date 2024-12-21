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الرياضة

أرسنال ينصب السيرك في «البريميرليج»

أرسنال ينصب السيرك في «البريميرليج»
21 ديسمبر 2024 23:45

 
لندن (د ب أ)

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اكتسح أرسنال مضيفه كريستال بالاس 5-1، ضمن «الجولة 17» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف تشيلسي الوصيف، والذي يلعب الأحد مع مضيفه إيفرتون، ضمن الجولة ذاتها، وبفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ليفربول، الذي يلعب الأحد أيضاً مع توتنهام ولديه مباراة مؤجلة. على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى هزيمته الثانية أمام أرسنال في ظرف أربعة أيام فقط، عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتقدم أرسنال في الدقيقة السادسة عن طريق جابرييل جيسوس، قبل أن يدرك إسماعيلا سار التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 11، وفي الدقيقة 14 عاد جيسوس ليسجل الهدف الثاني له والثاني لأرسنال، والخامس شخصياً له في شباك كريستال بالاس، بعدما سجل ثلاثية «هاتريك» في شباك الفريق يوم الأربعاء الماضي، في دور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.
وسجل كاي هافيرتز الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 38، ثم سجل جابرييل مارتينلي الهدف الرابع في الدقيقة 60، واختتم ديكلان رايس الخماسية في الدقيقة 84.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
كريستال بالاس
ليفربول
توتنهام
تشيلسي
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