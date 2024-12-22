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الرياضة

أرسنال يدخل التاريخ بـ «الخماسية السادسة» في عام!

أرسنال يدخل التاريخ بـ «الخماسية السادسة» في عام!
22 ديسمبر 2024 13:58

 
لندن (د ب أ)

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يملك ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عدة أسباب ليكون سعيداً، بعدما شاهد فريقه يفوز على كريستال بالاس 5-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكر الموقع الرسمي لنادي أرسنال على الإنترنت أن هذه هي المرة السادسة التي يسجل فيها أرسنال 5 أهداف أو أكثر خارج أرضه في جميع المسابقات في عام ميلادي واحد، ليصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ يحقق هذا الإنجاز.
وقال أرتيتا: «أعتقد أنه لا يوجد أي فريق حقق هذا من قبل، أليس كذلك؟ لذلك هو إنجاز كبير، هو ليس لقباً، لذلك دعونا نترجم هذه الأرقام التي يحققها الفريق للأشياء الكبرى التي نريدها».
وأضاف: «كان يوماً عظيماً، في مكان دائماً ما يكون من الصعب اللعب فيه، واجهناهم مرتين في ظرف ثلاثة أيام، هذا يجعل الأمور أكثر صعوبة، ولكن بشكل عام، أنا سعيد للفوز 5-1 خارج أرضنا، تسجيل الأهداف التي سجلناها الأداء الثابت الذي قدمناه مرة أخرى، هناك الكثير من الإيجابيات».
وأثنى أرتيتا بشكل خاص على جابرييل جيسوس، الذي سجل خمسة أهداف في مباراتين، حيث سجل هدفين في المباراة وكان قد سجل قبلها أمام نفس المنافس ثلاثة أهداف يوم الأربعاء الماضي.
وقال أرتيتا: «أنا سعيد للغاية، يستحق ذلك بكل تأكيد، كان مستواه ثابتاً للغاية وأخلاقيات عمله، وكان صبوراً، وفي النهاية، العديد من الأشياء التي رأيناها هنا حدثت في الواقع في يوليو، وبعض التغييرات التي قام بها والكثير من الأمور التي ناقشناها معاً».
وكانت هناك نقطة سلبية واحدة في المباراة، عندما تم استبدال بوكايو ساكا في الشوط الأول، حيث ظهر وهو يمسك بفخذه، وأوضح أرتيتا: «حسناً، لم يتمكن من الاستمرار في المباراة، يجب علينا الآن أن نحافظ على هدوئنا، سنجري كل الفحوص، لنفهم الإصابة ومداها، ولكن لا توجد أنباء جيدة لأننا فقدنا جهود رحيم».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
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