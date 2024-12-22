فليك يعيش «خيبة أمل»



مدريد (د ب أ)



اعترف هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني لكرة القدم، بأنه شعر بـ «خيبة أمل» بعدما خسر فريقه آخر مباراة في عام 2024، ولكن في الوقت نفسه أكد أن فريقه «لعب مباراة رائعة خاصة في الشوط الأول»، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأداء سيقود فريقه للنجاح.

ورغم أنه لم يتواجد على مقاعد البدلاء خلال المباراة بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه، لكن فليك قرر مواجهة وسائل الإعلام بنفسه، عقب خسارة فريقه 1-2 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.

وحرص فليك في التصريحات التي نشرها الموقع الإلكتروني للنادي على توضيح الفارق بين الهزيمة أمام أتلتيكو والهزيمة أمام لاس بالماس وليجانيس، حيث قال: «هذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها، يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار في العام المقبل. سنعمل ونتدرب بقوة».

وأكد فليك أنه فخور بلاعبيه، وأضاف: «لو لم نصنع فرصاً، لكانت هناك مشكلة، ولكن صنعنا العديد من الفرص، دافعوا بشكل جيد، ولكن أتيحت لنا فرص في العادة كنا سنستغلها، يجب أن نتعلم من المباراة، ولكني ليس لدي أي شيء سيئ لأقوله بشأن الطريقة التي لعبنا بها».

وأردف: «ربما جاءت العطلة في وقت جيد بالنسبة لنا، كلنا بحاجة إليها»، وأثنى فليك على أداء بيدر وجافي أمام أتلتيكو، ورغم الانتكاسات الأخيرة، مازال المدرب سعيداً بدوره مديراً فنياً لبرشلونة.

وقال: «لم يتغير أي شيء، عندما أقود سيارتي للحضور للمران في السادسة والنصف صباحاً، أكون سعيداً للغاية، عندما أتواجد في الحصص التدريبية أكون سعيداً لأنني أدرب لاعبين ممتازين يحبون العمل الجاد والتنافس، والارتباط الذي أشعر به معهم رائع»،

وأضاف: «يمكنني أن أعدكم بأننا سنقاتل على كل شيء، في كل مباراة، وعلى كل نقطة، هذا هو هدفنا، واللاعبون جاهزون لهذا».