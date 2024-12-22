الغساني يُنهي صيام 3 مباريات «خليجية»

الكويت (الاتحاد)

واصل يحيى الغساني لاعب منتخبنا تألقه مع «الأبيض» بتسجيله هدف التعادل أمام قطر، لينهي صيامه التهديفي في مباريات البطولات الخليجية، حيث خاض 3 مباريات في نسخة 2023، ولم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف خلالها، ليصبح الغساني «كامل الأوصاف»، حيث سجل في جميع المسابقات الرسمية والودية التي دافع فيها عن قميص المنتخب.

خاض الغساني 27 مباراة بقميص «الأبيض»، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين، بمساهمة تهديفية 10 أهداف إجمالاً.

وجاءت أهداف الغساني، بواقع هدفين في ست مباريات ودية، و3 أهداف في 13 مباراة رسمية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وهدف واحد في 4 مباريات بكأس الخليج العربي، وهدفين في كأس آسيا 2023.

ومحلياً، قدم الغساني في الموسم الحالي أفضل مستويات له مع شباب الأهلي، حيث خاض 11 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

وبات الغساني أحد أهم الأوراق الرابحة مع «الأبيض»، وتعول عليه الجماهير كثيراً للذهاب إلى أبعد نقطة في كأس الخليج مع باقي أفراد منتخبنا الوطني.