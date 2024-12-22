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الرياضة

منتخب الإمارات بطل «خليجي الكريكيت»

منتخب الإمارات بطل «خليجي الكريكيت»
22 ديسمبر 2024 14:56

 
دبي (الاتحاد)

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تُوج منتخبنا بطلاً لـ«النسخة الثانية» من بطولة الخليج للكريكيت التي أقيمت في دبي، بمشاركة الإمارات والسعودية والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان.
وجاء فوز منتخبنا باللقب على حساب الكويت في المباراة الختامية باستاد دبي الدولي للكريكيت، التي شهدت قمة الإثارة والندية.
وقام زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت، المتحدث الرسمي باسم المجلس، بتكريم المنتخب بكأس البطولة، والكويت بكأس المركز الثاني.
وأهدى زايد عباس «اللقب الخليجي» إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، لدعمه المتواصل والكبير لرياضة الكريكيت، مؤكداً سعادته بالإنجاز الذي يعتبر إضافة مهمة إلى سجل تفوق وتطور منتخب الإمارات في مجال اللعبة، وتعهد بحصد المزيد من المكاسب الخليجية والقارية والدولية خلال السنوات المقبلة.

الإمارات
دبي
الكريكيت
السعودية
الكويت
قطر
البحرين
عمان
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