مهندس جيولوجي يقود مباراة «الأبيض» و«الأزرق»

الكويت (الاتحاد)



كشفت لجنة الحكام بـ «خليجي 26» عن طاقم حكام مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكويتي البلد المستضيف في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في البطولة، وتم تكليف الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة المباراة.

ويبلغ الموريتاني دحان بيدا، من العمر 31 عاماً، وتخرج في جامعة ليل الفرنسية عام 2014، ويعمل مهندساً جيولوجياً، وبدأ مشواره التحكيمي عام 2013 في فرنسا، وفي عام 2015، انتقل إلى التحكيم في موريتانيا، حتى دخوله القائمة الدولية عام 2018.

وشارك دحان في إدارة مباريات كأس أمم أفريقيا عام 2019 بمصر، كما أدار المباراة النهائية بين الكاميرون وغينيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً، عام 2019.

وكان دحان قد أدار المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2023، والتي شهدت تتويج اتحاد العاصمة الجزائري بالبطولة على حساب يانج أفريكانز التنزاني، كما أدار نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 بين نيجيريا وساحل العاج والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وفي الموسم الحالي أدار 4 مباريات 3 منها في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ومباراة في دوري أبطال أفريقيا.