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الرياضة

كأس «أبوظبي الإسلامي».. احتمالات مفتوحة في إياب ربع النهائي

كأس «أبوظبي الإسلامي».. احتمالات مفتوحة في إياب ربع النهائي
24 ديسمبر 2024 13:00

مراد المصري (أبوظبي)
ستكون الاحتمالات مفتوحة على جميع التوقعات، في إياب الدور ربع النهائي ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك رغم تحقيق أربعة فرق الفوز في مباريات الذهاب، وذلك بسبب قاعدتين في نظام المسابقة هذا الموسم.
ووفق نظام البطولة، لن يتم تطبيق قاعدة احتساب ميزة الهدف خارج الديار، وبالتالي فإن التعادل بإجمالي الأهداف في نهاية المباراتين سيمنح كل فريق الميزة نفسها للتأهل، فيما ستكون القاعدة الثانية بعدم خوض أشواط إضافية، واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التساوي في إجمالي عدد الأهداف، والتي يكون فيها نسبة تفوق كل فريق شبه متساوية.
وشهدت مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، فوز الوحدة حامل اللقب على الشارقة 1-0، والعين وصيف بطل النسخة الماضية على الجزيرة 1-0، والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين على بني ياس 3-1، وشباب الأهلي صاحب القياسي في عدد مرات الفوز بلقب هذه المسابقة على النصر 2-0.
وجاءت انتصارات جميع هذه الأندية على ملعبها، بانتظار ما تسفر عنه المواجهات المقبلة يومي الأحد والاثنين، حيث ستحاول الفرق الأربعة التي تعرضت إلى الخسارة لتعويض الأمر، عبر التسلح بعاملي الأرض والجمهور.
ومع ختام ذهاب الدور ربع النهائي، واصلت المسابقة الشهية التهديفية المرتفعة بالوصول إلى 44 هدفاً في 16 مباراة، بمعدل 2.75 هدف للمباراة الواحدة، ويتساوى سردار أزمون لاعب شباب الأهلي، ولازار ماركوفيتش لاعب بني ياس بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهما.

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