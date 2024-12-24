بيريز: ريال مدريد هو الشعور الذي يوحد ملايين الأشخاص

مدريد (د ب أ)

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن عام 2024 كان حافلاً بالنجاحات الرياضية للفريق الملكي.

وخلال العام، الذي سيودعنا بعد عدة أيام، استعاد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به للمرة الـ 15 في تاريخه، عقب فوزه 2/ صفر على بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية للمسابقة القارية، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية المتوجة باللقب المرموق، كما توج الريال في عام 2024 أيضاً بالدوري الإسباني لكرة القدم، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال).

وقال بيريز في تهنئته لجميع المنتمين للنادي بالعام الجديد: «من ريال مدريد نتمنى لكم أعياداً مجيدة. إنها أعياد عزيزة على الجميع تحمل لقاءات مع العائلة والأحبة، ولكنها أيضاً أيام خاصة جداً نستذكر فيها أولئك الذين رحلوا عنا». وأضاف بيريز: «في هذا العام أريد أن أستذكر بشكل خاص جميع الذين تأثروا بالفيضانات المدمرة التي ضربت إسبانيا. قلوبنا معهم وأريد أن أعبر لهم جميعاً عن مودتنا وتضامننا. كذلك نستذكر جميع الأفراد الذين يعانون في أماكن كثيرة حول العالم، ونرسل لهم، من ريال مدريد، رسالة أمل وتضامن».

وتابع رئيس الريال في تصريحاته، التي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: «ريال مدريد هو الشعور الذي يوحد ملايين الأشخاص الذين نشاركهم قيم نادينا. لقد كان عاماً حافلاً بالإنجازات الرياضية الكبيرة. عشنا معا أفراح الفوز بكأس أبطال أوروبا الـ 15 وسنواصل العمل معاً لتحقيق أحلامنا».

واختتم بيريز تهنئته، قائلاً: «عيد ميلاد مجيد وآمل أن يجلب لنا العام الجديد 2025 الصحة والعمل والسلام والسعادة والتضامن للجميع».

من جانبه قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الأبيض: «هذه الأعياد تدعونا لأحلام كبيرة. وفي الفريق نشارككم الأمل نفسه: النضال من أجل كل شيء حتى النهاية. ميلاد مجيد وعام 2025 سعيد». في المقابل، صرح نجم الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش: «لدينا أهداف كثيرة لعام 2025، ولن يكون تحقيقها ممكناً من دونكم. ميلاد مجيد وعام سعيد».

أما داني كارفاخال، ظهير أيمن الريال، فقال: «الألقاب التي حققناها في 2024 كانت لكم. بهذه القوة التي منحتمونا إياها سنواصل التنافس على كل شيء دائماً. أعياد مجيدة وعام 2025 سعيد».

يذكر أن الريال يتواجد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني حالياً برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد (المتصدر)، بعد خوضهما 18 مباراة، فيما يحتل الغريم التقليدي برشلونة المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 لقاء. وعلى الصعيد القاري، يتواجد الريال في المركز الـ 20 بترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من 6 لقاءات.

ويبتعد ريال مدريد بفارق 4 نقاط خلف صاحب المركز الثامن، المؤهل مباشرة لدور الـ 16 في المسابقة، قبل خوض آخر جولتين في مرحلة الدوري، علماً بأن مركزه الحالي يصعد به للملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في البطولة. وفي السياق ذاته، صرح تشوس ماتيو، مدرب فريق كرة السلة بالنادي: «بدعمكم سنناضل لتحقيق كل شيء. طاقتكم هي طاقتنا. أتمنى السعادة والتوفيق للجميع في 2025».