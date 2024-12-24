علي بن خليفة: لاعبو البحرين أمام تحدٍّ كبير في كأس الخليج



الكويت (وام)

أكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، أن المنتخب البحريني يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في كأس الخليج العربي لكرة القدم المقامة حالياً في دولة الكويت، بما يعكس التطور اللافت لكرة القدم البحرينية، ويضمن الظهور المشرف لها في البطولة الخليجية.

وقال: مجلس إدارة الاتحاد يدرك أهمية الفترة المقبلة، لتهيئة المنتخب، وتوفير سبل الإعداد المناسب لمباراتي العراق واليمن في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي من كأس الخليج العربي، موضحاً أن اللاعبين أمام تحدٍّ كبير للظهور المميز في البطولة.

وأكد ثقته الكبيرة في اللاعبين، متطلعاً إلى أن يظهر المنتخب بالمستوى الفني الذي يليق بالكرة البحرينية، مثمناً الفوز المهم الذي حققه المنتخب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، والعمل الكبير للجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب، ومؤازرة الجماهير البحرينية التي حضرت إلى الكويت ووقفت خلف المنتخب في مهمته الرسمية.