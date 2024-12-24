الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

علي بن خليفة: لاعبو البحرين أمام تحدٍّ كبير في كأس الخليج

منتخب البحرين تفوق على السعودية بثلاثية (من المصدر)
24 ديسمبر 2024 13:30


الكويت (وام)
أكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، أن المنتخب البحريني يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في كأس الخليج العربي لكرة القدم المقامة حالياً في دولة الكويت، بما يعكس التطور اللافت لكرة القدم البحرينية، ويضمن الظهور المشرف لها في البطولة الخليجية.
وقال: مجلس إدارة الاتحاد يدرك أهمية الفترة المقبلة، لتهيئة المنتخب، وتوفير سبل الإعداد المناسب لمباراتي العراق واليمن في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي من كأس الخليج العربي، موضحاً أن اللاعبين أمام تحدٍّ كبير للظهور المميز في البطولة.
وأكد ثقته الكبيرة في اللاعبين، متطلعاً إلى أن يظهر المنتخب بالمستوى الفني الذي يليق بالكرة البحرينية، مثمناً الفوز المهم الذي حققه المنتخب على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، والعمل الكبير للجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب، ومؤازرة الجماهير البحرينية التي حضرت إلى الكويت ووقفت خلف المنتخب في مهمته الرسمية.

أخبار ذات صلة
السعودية الأقرب لاستضافة «خليجي 27» في سبتمبر 2026
«المباركية».. مباراة خاصة بين جماهير «خليجي 26»
خليجي 26
تابع التغطية كاملة
كأس الخليج
خليجي 26
منتخب البحرين
المنتخب السعودي
الأبيض
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
"طرق دبي" تدرج بطاقة نول كوسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
علوم الدار
"طرق دبي" تدرج بطاقة نول كوسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
اليوم 15:43
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
الرياضة
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
اليوم 15:30
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
علوم الدار
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
اليوم 15:25
23.8 % نمو شهادات المنشأ الصادرة عن «غرفة أبوظبي» خلال 5 أشهر
اقتصاد
«غرفة أبوظبي» تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©