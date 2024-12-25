لجنة الاخلاقيات ترفض ترشيح لاعب سيتي السابق لرئاسة اتحاد زيمبابوي



هراري (أ ب)

تقدم بنجاني موارواري، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، بطعن ضد حكم يمنعه من الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في زيمبابوي. كان موارواري 46 عاماً، الذي لعب أيضاً لأندية بورتسموث وسندرلاند وبلاكبيرن في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم الأسبوع الماضي أوراق ترشيحه، ليصبح الرئيس القادم لاتحاد كرة القدم في زيمبابوي، غير أن لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد لم تدرجه في قائمة المؤهلين لخوض الانتخابات المزمع إقامتها في يناير المقبل، دون إبداء سبب.

وكتب محامو موارواري إلى لينكولن موتاسا، رئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم المؤقت: «موكلنا مستاء من قرار لجنتكم، ويعتزم التقدم باستئناف دون أي تأخير آخر». أضاف المحامون، «لقد طلب منا موكلنا أن نطلب بتواضع أن تزودونا على وجه السرعة بأسباب مكتوبة كاملة توضح السبب الذي خلصت إليه لجنتكم إلا أن السيد بنجاني موارواري فشل في تلبية معايير الأهلية المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي لاتحاد زيمبابوي لكرة القدم».

وتتولى لجنة تطبيع، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعيينها في يوليو 2023، إدارة شؤون كرة القدم في زيمبابوي، عندما رفعت الهيئة الحاكمة للعبة الشعبية الأولى في العالم الحظر الدولي الذي فرضته على الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا لمدة 17 شهراً بسبب تدخل الحكومة.

ومن المقرر أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد في أواخر الشهر القادم، لكن مع ذلك، لا يزال لدى بنجاني، الذي سبق له تمثيل منتخب زيمبابوي، فرصة للترشح من خلال لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد.