«المحترفين» تُعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في ديسمبر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، قائمة المرشحين لجوائز «الأفضل» في شهر ديسمبر لفئات أفضل «لاعب» و«حارس مرمى»، و«مدرب»، بدوري أدنوك للمحترفين.

يتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين هم لابا كودجو (العين)، مهدي قائدي (كلباء)، ماتياس سيجوفيا (العين)، هيثم الجويني (دبا الحصن)، عادل تعرابت (النصر).

فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 3 لاعبين، هم عادل الحوسني (الشارقة)، خالد عيسى (العين)، حمد المقبالي (شباب الأهلي).

وأخيراً يتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر ، ليوناردو جارديم (العين)، باولو سوزا (شباب الأهلي)، أولاريو كوزمين (الشارقة).

وسيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من اليوم، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.