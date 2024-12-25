مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن يُدشن تحدياته

اللبسة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس على أرضية ميدان اللبسة في إمارة أم القيوين، فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة (اللبسة 2024 - 2025)، والتي تستمر على مدار 6 أيام، وتدور منافساته لفئات «الحقايق» و«اللقايا» و«الإيذاع» و«الثنايا» و«الحول» و«الزمول».

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية، التي خصصت للسباق التراثي، بمشاركة واسعة لأبناء الإمارات والجاليات المقيمة على أرض الدولة، كما شهد المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل.

تتنافس خلال المهرجان «هجن الجماعة» على الجوائز العينية والنقدية القيمة، والتي تشارك للمرة الأولى مع 174 شوطاً و12 رمزاً، بالإضافة إلى 10 أشواط تم تخصيصها للسباق التراثي.

وكسب حمدان الطبيب معيوف العرياني ناموس الشوط الأول على ظهر «لفان» بعد وصوله في المركز الأول بزمن قدره 3:05:53 دقيقة، وفي الشوط الثاني فاز محمد عبدالله هلال بو إبراهيم بالمركز الأول على ظهر «عناب» بتوقيت قدره 3:02:57 دقيقة.

وفي بقية النتائج، فاز بالشوط الثالث «دبي العابر»، بزمن قدره 3:24:46 دقيقة، والشوط الرابع «سلهود» لمريم طارق عبدالله الحمادي بزمن قدره 3:19:70 دقيقة، الشوط الخامس «مبلش» لحمدان فرحان مصلح الأحبابي بزمن بلغ 3:13:28، الشوط السادس «حمرون» لألكسندر أوستروالد بتوقيت بلغ 3:47:39، الشوط السابع «نجد» لعبيد خالد حمد المزروعي بزمن قدره 3:12:20، الشوط الثامن «الساعي» لعلي خالد حمد بوهليبة بتوقيت قدره 3:13:33، الشوط التاسع «هملول» لمطر محمد راشد بالضبيعة الكتبي بتوقيت بلغ 3:10:30، وفي الشوط العاشر والأخير انتصر محمد سعيد خليفة الغفلي على ظهر «عذاب»، وحصد المركز الأول والناموس بعد وصوله في 3:30:6 دقيقة، وبعد ختام السباقات توج عبدالله مبارك المهيري، مدير اتحاد سباقات الهجن، الفائزين بالمراكز الأولى في تحديات الفترة المسائية.

وشهدت منافسات الفترة الصباحية في مستهل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، إقامة 20 شوطاً للحقايق لمسافة 4 كلم.

وأهدت «شخصية» أسعد سعيد بن راشد الجحافي ناموس أول الأشواط في الفترة الصباحية والمخصصة للأبكار، بعدما حلت في المركز الأول، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 6:02:6 دقيقة، (أفضل توقيت)، وحلق «مخيف» لمحمد عوض عتيق بن زيتون المهيري، بناموس الشوط الثاني للحقايق الجعدان وأنهى الشوط أولاً في زمن قدره 6:04:0 دقيقة.

واستمرت الإثارة في الشوط الثالث للأبكار الذي حسمته «العشواء» لصالحها متفوقة على بقية منافساتها بزمن قدره 6:04:2 دقيقة، وتوج «الفارس» لمحمد حمد بن ذويب الوهيبي، بلقب الشوط الرابع بزمن قدره 5:03:6 دقيقة.

وفي الشوط الخامس، كانت «حضور» لحمد سالم بن وني الغفيلي على موعد مع الناموس والمركز الأول بزمن 6:03:5 دقيقة، وحسمت «شواهين» لمحمد عبدالله بالحب العامري، ناموس الشوط السادس بزمن 6:06:3 دقيقة.

وتصدر «الواعي» لعوض سعيد بالكيلة العامري، المنافسين في الشوط السابع بزمن قدره 6:07:9 دقيقة، فيما كانت «وضحى» لمحمد عبدالله بالحب العامري على موعد مع الناموس ولقب الشوط الثامن، محققة زمناً قدره 6:07:7 دقيقة، وتوجت «بيان» لمبارك بن محمد الحرسوسي بلقب الشوط التاسع بزمن قدره 7:6:07 دقيقة، وطار «متعود» لأحمد خلفان بن موسى الهاملي بناموس الشوط العاشر، بزمن قدره 6:03:9 دقيقة.

وأعلنت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز «العزوم» لسعيد عامر بن سالم المغيري، و«درب» لعبدالله مسفر محمد آل رزق اليامي، و«الباهر» لسالم محمد بن سالم الدرعي، و«تمويل» لصغير فايل بن سعيد الزرعي، و«شعلة» لحمود هدوب بن سعيد العمري، و«مخيف» لسالم سلطان بن ميرين الكتبي، و«رهان» لساري صغير بن سالم علي العامري، و«العابر» لسيف محمد بن حمد الدرعي، و«حفلة» لعبد الله حمد بن بهيان العامري، و«هيمان» لغالب حميد بن راشد الوحشي.



موعد مع الحقايق

ستكون البداية صباح اليوم مع أولى فئات الصغار وسن السرعة والمفاجآت «الحقايق»، التي تشهد إقامة 20 شوطاً، وفي الفترة المسائية تبدأ المنافسات التراثية من خلال 10 أشواط تدور تحدياتها بين أبناء الإمارات والفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، وفي اليوم التالي، تواصل «الحقايق» مشوارها مع 25 شوطاً في الفترة الصباحية، و15 للمسائية، وتشهد تحديات الرموز ورمزي الأبكار والجعدان والتنافس على الكؤوس، التي سيفوز بها أصحاب الصدارة، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون درهم لكل من يحرز اللقب بأشواط الأبكار، ومليون درهم لأشواط الجعدان.