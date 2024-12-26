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الرياضة

ألفونسو ديفيز.. «بين نارين»!

ألفونسو ديفيز.. «بين نارين»!
26 ديسمبر 2024 18:22

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يجذب مستقبل الدولي الكندي ألفونسو ديفيز «24عاماً» ظهير أيسر بايرن يونيخ الألماني، اهتمام أكبر أندية أوروبا التي تسعى للحصول على خدماته، طالما أنه لم يجدد عقده حتى الآن مع «البافاري»، وأصبح من حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتباراً من أول يناير القادم، حيث ينتهي عقده في أول يوليو 2025.
وتتزايد التكهنات حول مستقبل «الجوهرة الكندية»، ولم يُعرف بعد ما إذا كان ديفيز ينتهي أمره بالتجديد لناديه، أم يصر على طلباته المادية، ويرحل «مجاناً» بنهاية عقده.
وتتابع الأندية الكبرى وفي مقدمتها ريال مدريد عن قرب تطور موقف ديفيز، ويبدو أن الجهة القادمة التي يقصدها هي إسبانيا، حيث كان أعطى كلمة لمسؤولي «الريال»، وإن كان «البايرن» لن يقف «مكتوف اليدين» ولن ينسحب من سباق الاحتفاظ به.
وتحاول إدارة «البايرن» منذ عامين تجديد عقد ديفيز من دون جدوى رغم الجهود الكبيرة التي بذلها حسن صالح حميديتش المديرالرياضي السابق للبافاري.
وتوقفت المفاوضات برحيل هذا الأخير، ما أغرى عدداً من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ليفربول بـ «جس نبض» اللاعب الذي اتضح أنه يضع الريال «خياراً أول» في حالة رحيله.
وحاول برشلونة من جانبه إقناع اللاعب بالانتقال لـ «البارسا»، ليلعب تحت قيادة الألماني هانسي فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، والذي لعب ديفيز تحت قيادته في «أليانز أرينا»، إلا أن الشواهد كلها تؤكد أن الريال هو المرشح الأول لانتقال اللاعب في حالة فشل مفاوضاته مع إدارة ناديه.
وفي مواجهة «شبح» رحيل ديفيز «مجاناً»، ومن دون أي تعويض مادي، فإن البايرن لم يقل بعد كلمته الأخيرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية،إذ إنه يكثف جهوده من أجل إقناع ديفيز بالبقاء واقترح عليه راتباً سنويا 14مليون يورو، وهو رقم قريب جداً من الراتب الذي يطلبه اللاعب 15 مليون يورو.
وذكرت الصحيفة أن هذا «الهجوم المضاد» من جانب «البايرن» في الأيام الأخيرة قبل نهاية العام، يثير قلق «الريال» الذي يبقى حذراً ومنتبهاً في مساعيه رغم حالة التفاؤل التي يبديها، لأن هذا الموقف المعقد يقتضي ضرورة الانتباه واليقظة، بحيث يعرف كيف ينسحب في الوقت المناسب، إذا ما شعر بأن اللاعب «يتلاعب» بموقفه ويخلف وعده، من أجل زيادة راتبه ومزاياه المادية الأخرى مع ناديه الحالي.

الدوري الإسباني
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
ألفونسو ديفيز
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