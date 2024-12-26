مدافع ليفركوزن يستعد للرحيل إلى برشلونة



ليفركوزن (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية، أن جوناثان تاه مدافع منتخب ألمانيا ونادي باير ليفركوزن يستعد للانتقال إلى برشلونة الإسباني الصيف المقبل.

وينتهي عقد تاه مع ليفركوزن في 30 يونيو المقبل، ويحق له الرحيل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن تاه سيوقع عقداً مع النادي الكاتالوني حتى 2030.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رحيل تاه عن ليفركوزن الصيف الماضي، والانتقال إلى بايرن ميونيخ، لكن يبدو أن المفاوضات لم تنجح، نظراً لعدم توصل الناديان إلى اتفاق حول قيمة الصفقة، وأكد تاه آنذاك أنه لا يرغب في تجديد عقده مع ليفركوزن.