نوتنجهام يضرب توتنهام

لندن (د ب أ)



واصل نوتنجهام فورست نتائجه المتميزة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الرابع على التوالي، على حساب ضيفه توتنهام بنتيجة 1- صفر، ضمن «الجولة 18» من المسابقة.

ورفع نوتنجهام فورست، الذي تغلب في آخر ثلاث جولات على مانشستر يونايتد وأستون فيلا وبرينتفورد، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث.

كما جاء ذلك الفوز ليقلص فارق النقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة فقط، بعدما خسر الأخير على ملعبه 2-1 أمام ضيفه فولهام في «الجولة 18» وسيلعب أرسنال، منافس نوتنجهام وتشيلسي على أحد المركزين الثاني والثالث، الجمعة مع ضيفه إبسويتش تاون، وهو يحتل المركز الرابع حالياً برصيد 33 نقطة. على الجانب الآخر، تجمد رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته التاسعة هذا الموسم وجاءت خسارته الثامنة في الجولة الماضية بنتيجة كبيرة وصلت إلى 6-3 من ليفربول، عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل أنتوني إيلانجا هدف المباراة الوحيد لنوتنجهام في الدقيقة28، محققاً الفوز لفريقه على توتنهام الذي أنهى اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد جيد سبينس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.