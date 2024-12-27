سبورتنج لشبونة يقيل «بديل» أموريم!

لشبونة (أ ب)



لم يستمر «بديل» روبن أموريم في تدريب سبورتنج لشبونة البرتغالي سوى ستة أسابيع فقط.

وجرت إقالة جواو بيريرا، الذي تم تعيينه مدرباً للفريق يوم 11 نوفمبر الماضي، وذلك بعد رحيل أموريم لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتم استبداله بروي بورجيس مدرب فيتوريا جيماريش.

وتواجد بيريرا في ثلاث فترات مع سبورتنج لشبونة لاعباً، وتولى المنصب حينما كان الفريق متصدراً ترتيب الدوري البرتغالي، وصاحب المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني حالياً، بفارق نقطة خلف بنفيكا، ويحتل المركز السابع عشر في دوري أبطال أوروبا، مع اقتراب نهاية مرحلة الدوري بجولتين، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثماني الأولى مباشرة إلى دور الستة عشر، فيما يتنافس أصحاب المراكز من التاسع، وحتى 24 في مباريات فاصلة.

وفاز بيريرا بثلاث مباريات من أصل ثماني خاضها مدرباً، بما في ذلك الخسارة الكبيرة أمام أرسنال الإنجليزي 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وقال فريدريكو فارنداس، رئيس النادي: «جواو بيريرا جاء في وقت كان فيه الجميع يعرف بمدى قوة التحدي الذي سيواجهه، للأسف لم ينجح الأمر».

وعن تعيين بورجيس مدرباً جديداً للفريق، والذي غادر منصبه في فيتوريا جيماريش: «إنه فصل جديد بالنسبة لنا».

وقال رئيس سبورتنج لشبونة: «إنه مدرب كنا نراقبه لمدة زادت على العام، وقد تطور كثيراً خلال مسيرته».