«سيدات أبوظبي الرياضي» يتألق بـ«العلامة الكاملة» و33 هدفاً

أبوظبي (الاتحاد)



اختتم فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم مبارياته، ضمن المرحلة الأولى من دوري موسم 2024-2025، بخوض 7 مباريات من دون خسارة أو تعادل، أو تهتز شباكه، وبلغت المحصلة 21 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أمباير «الوصيف» وله 12 نقطة من 5 مباريات، حيث تفوق في 4 مباريات، وخسر مرة واحدة أمام نادي أبوظبي الرياضي 0-3.

وسجل فريق «نادي أبوظبي الرياضي» 33 هدفاً خلال مسيرته في الدوري حتى الآن، بقيادة اللاعبة السابقة والمدربة الحالية سارة حسنين التي تلقت عرضاً للتدريب في السعودية، ويخوض سفير الكرة النسائية الإماراتية ربع نهائي دوري أبطال آسيا 22 و23 مارس المقبل، فيما يُقام «مربع الذهب»، والمباراة الختامية من 21 إلى 24 مايو 2025.

واختتم فريق نادي أبوظبي الرياضي المرحلة الأولى من الدوري، بالفوز على «بي إس أيه» 3-0، ليتربع على قمة البطولة منفرداً.