صلاح: فخور بإنجاز «100 هدف»



لندن (د ب أ)



أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح، سعادته بفوز فريقه ليفربول الثمين على ضيفه ليستر سيتي، معرباً في الوقت ذاته عن فخره بتسجيله 100 هدف على ملعبه، خلال مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، خلال فوز ليفربول 3-1 على ليستر.

وقلب ليفربول تأخره بهدف مبكر ومباغت لليستر حمل توقيع الغاني المخضرم أندريه أيو في الدقيقة السادسة، بعدما رد بثلاثة أهداف عن طريق الهولندي كودي جاكبو والإنجليزي كورتيس جونز، بالإضافة إلى صلاح، الذي أحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر.

ورفع صلاح، الذي سبق له تسجيل هدفين خلال فوز ليفربول 6-3 على مضيفه توتنهام في المرحلة الماضية للبطولة، رصيده إلى 16 هدفاً، ليعزز صدارته قائمة هدافي البطولة، خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وصرح صلاح لشبكة (أمازون برايم)، عقب انتهاء اللقاء الذي جرى بملعب (أنفيلد) «إنها نتيجة جيدة، لقد كانوا أقوياء للغاية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانت طريقة استعدادهم جيدة للغاية».

وأضاف صلاح، «لقد تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف، وكانت النتيجة رائعة حقاً بالنسبة لنا».

ووصف صلاح هدف التعادل، الذي أحرزه جاكبو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول بـ «الرائع»، حيث قال: «لقد منحنا الثقة في الشوط الثاني للفوز بالمباراة، عندما تكون متأخراً بهدف نظيف، يجب أن تركز على تحقيق التعادل بأسرع وقت».

وأضاف صلاح، «لقد سجل هدفاً رائعاً، إنه شيء يتدرب عليه كثيراً في التدريبات، من الجيد للغاية أن يقوم بذلك في المباراة».

وتطرق (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، للحديث عن تسجيله 100 هدف على أرضه بالدوري الإنجليزي، حيث قال «إنه أمر أفتخر به للغاية، نواصل العمل الجاد، وآمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك أيضاً».

وكان صلاح أحرز هدفين بالبطولة على ملعب فريقه السابق تشيلسي (ستامفورد بريدج)، الذي لعب في صفوفه ما بين عامي 2014 و2015، فيما سجل 98 هدفاً بملعب (أنفيلد)، معقل ليفربول.

وفيما يتعلق بمستواه، أكد (الفرعون المصري) «الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق، وآمل أن نتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي».

شدد صلاح، «إنه أمر رائع، لكننا نركز على كل مباراة، ونأمل أن نستمر في السير على هذا النهج، يبدو الأمر مختلفاً بالنسبة لنا هذا الموسم، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا بحاجة إلى البقاء متواضعين».

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً: «التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم شيء خاص، وهو ما أحلم به بالنسبة لهذا النادي».

ويتربع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019-2020، على قمة الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، علماً أن الفريق الأحمر لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام مضيفه وجاره اللدود إيفرتون.