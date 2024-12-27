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الرياضة

دونتشيتش يغيب شهراً عن دالاس

دونتشيتش يغيب شهراً عن دالاس
27 ديسمبر 2024 13:51

 

باريس (أ ف ب)

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سيغيب نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش لمدة شهر على الأقل عن ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك لإصابة في ربلة الساق تعرض لها، خلال مباراة فريقه ضد مينيسوتا تمبروولفز، كما كشفت شبكة «إي أس بي أن» الأميركية.
وأشارت الشبكة إلى أن الجهاز الطبي في دالاس سيعيد تقييم إصابة دونتشيتش في ربلة الساق اليسرى «في مدى شهر» من الآن.
ومن المتوقع أن يغيب النجم السلوفيني الذي سجل معدلاً مقداره 28 نقطة، مع 8 متابعات، و8 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم، عن 15 مباراة لمافريكس على الأقل.
وخرج دونتشيتش في الربع الثاني من المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه تمبروولفز 99-105.
ويحتل دالاس المركز الرابع في المنطقة الغربية، مع 19 فوزاً و11 خسارة.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
دالاس مافريكس
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