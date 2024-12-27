كأس الإنتاج المحلي للقدرة يجمع النخبة في دبي



محمد حسن (دبي)



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم صباح السبت، سباق كأس الإنتاج المحلي للقدرة لمسافة 101 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، وأعلن نادي دبي لسباق الخيل أن السباق يقام احتفالاً بتخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، وحصوله على سيف الشرف، وسيف التفوق العام من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، وينظمه النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية.

ورصدت جوائز قيمة للفائزين في السباق الذي يعد الأول من نوعه لهذه الفئة، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 150 ألف درهم، والمركز الثاني 130 ألف درهم، والثالث 110 آلاف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، وينال أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين مبلغ 15 ألف درهم.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأصفر، 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 25 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة باللون الأزرق، وتبلغ مسافتها 21 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

ويعد سباق الإنتاج المحلي الأول من نوعه، ويتوقع أن يسهم السباق في زيادة الاهتمام بعملية الإنتاج المحلي التي بدأت منذ فترة طويلة، ورفدت سباقات القدرة بخيول قوية حققت انتصارات محلية ودولية، وتولي مدينة دبي للقدرة أيضاً اهتماماً كبيراً بفئة الأفراس، حيث خصصت لها سباقين يقامان بشكل سنوي ضمن روزنامتها للسباقات.