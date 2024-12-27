بيبيتو يزور نادي خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)



زار بيبيتو نجم البرازيل السابق، نادي خور فكان لكرة القدم، ويعد من مشاهير كرة القدم، وأبرز هدافي «السامبا»، وهو أيضاً والد ماتيوس أوليفيرا لاعب خورفكان.

واستقبل الدكتور عمار علاي النقبي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من لاعبي فرق المراحل السنية.

والتقى بيبيتو لاعبي الفريق الأول، والجهازين الفني والإداري، قبل تدريبات الفريق، مبدياً سعادته بزيارة الإمارات، مؤكداً أن الاستقبال الرائع من النادي أثلج صدره، خاصة أن أجيالاً مختلفة من اللاعبين يعرفون تاريخه، ونصحهم بحب الكرة، والإخلاص لها مع الالتزام بالتدريبات، والاستماع إلى توجيهات المدربين، كما توجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على الاستقبال الرائع.

