الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيبيتو يزور نادي خورفكان

بيبيتو يزور نادي خورفكان
27 ديسمبر 2024 15:01

فيصل النقبي (خورفكان) 

أخبار ذات صلة
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
بعثة اتحاد الكرة تحضر حفل العشاء الرسمي


زار بيبيتو نجم البرازيل السابق، نادي خور فكان لكرة القدم، ويعد من مشاهير كرة القدم، وأبرز هدافي «السامبا»، وهو أيضاً والد ماتيوس أوليفيرا لاعب خورفكان.
واستقبل الدكتور عمار علاي النقبي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من لاعبي فرق المراحل السنية.
والتقى بيبيتو لاعبي الفريق الأول، والجهازين الفني والإداري، قبل تدريبات الفريق، مبدياً سعادته بزيارة الإمارات، مؤكداً أن الاستقبال الرائع من النادي أثلج صدره، خاصة أن أجيالاً مختلفة من اللاعبين يعرفون تاريخه، ونصحهم بحب الكرة، والإخلاص لها مع الالتزام بالتدريبات، والاستماع إلى توجيهات المدربين، كما توجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على الاستقبال الرائع.
 

الإمارات
خورفكان
البرازيل
بيبيتو
آخر الأخبار
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
الرياضة
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
اليوم 15:30
الخطوط الأذربيجانية تعلّق رحلاتها إلى 7 مدن بعد حادث تحطم الطائرة
الأخبار العالمية
الخطوط الأذربيجانية تعلّق رحلاتها إلى 7 مدن بعد حادث تحطم الطائرة
اليوم 15:26
كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة
الأخبار العالمية
كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة
اليوم 15:23
الهند تعلن الحداد 7 أيام تكريماً لرئيس الوزراء السابق
الأخبار العالمية
الهند تعلن الحداد 7 أيام تكريماً لرئيس الوزراء السابق
اليوم 15:07
السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!
الرياضة
السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©