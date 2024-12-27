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الرياضة

السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!

السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!
27 ديسمبر 2024 15:03

الكويت (الاتحاد)

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خليجي 26
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يلتقي منتخبا السعودية والعراق، السبت، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية لكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» التي تستضيفها الكويت إلى 3 يناير المقبل، بحثاً عن حسم التأهل إلى نصف النهائي واللحاق بالبحرين التي تأهلت من الجولة الثانية، بعد حصد «العلامة الكاملة»، بالفوز على «الأخضر» و«أسود الرافدين»، وتخوض مباراتها الأخيرة بالدور الأول أمام اليمن، وينتظر أن تدفع بالبدلاء لأن أي نتيجة لن تؤثر في تأهل «الأحمر» إلى «مربع الذهب» متصدراً للمجموعة، وأيضاً تعد المباراة «تحصيل حاصل» لليمن الذي ودّع السباق. 
وبعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز على اليمن 1-0، خسر العراق في الجولة الثانية أمام البحرين بهدفين، ما سمح للأخيرة بحسم البطاقة الأولى عن المجموعة والصدارة أيضاً كونها فازت افتتاحاً على السعودية 3-2.
وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف أمام العراق، ما يعني أن التعادل في المواجهة التي تُقام على ستاد جابر الأحمد الدولي سيكون كافياً لفريق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لأن يحصل على البطاقة الثانية.
ولم يظهر المنتخب السعودي بالشكل المناسب حتى الآن، إن كان في الخسارة أمام البحرين، أو في الفوز المتأخر الذي حققه في الجولة الثانية أمام اليمن 3-2، في لقاء تخلف خلاله بهدفين، قبل أن يعود من بعيد لحسمه بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر عبدالله الحمدان.
وسبق للمنتخبين أن تواجها في النسخة السابقة عام 2023، حين فاز العراق 2-0، خلال الجولة الثانية في طريقه لتصدر المجموعة أمام عُمان، فيما انتهى مشوار «الأخضر» مبكراً، ما يجعله متحفزاً من أجل تجنب هذا السيناريو والخروج بنقطة التعادل التي تؤهله إلى نصف النهائي، ومن المنتظر أن يأتي «الكلاسيكو الحاسم» مثيراً من البداية. 
وفي المواجهة الثانية، تبحث البحرين عن العلامة الكاملة أمام اليمن على استاد جابر المبارك، والتقى المنتخبان أربع مرات ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، وكان التفوق فيها للبحرين، بفوزه في مواجهتين مقابل تعادلين.
وتعد المباراة تحصيل حاصل للفريقين، بعدما ضمن «الأحمر» تأهله وتصدره، بينما خرج اليمن من دائرة الصراع على البطاقة الثانية بخسارته مرتين، ليتأجل بذلك بحثه عن فوزه الأول على الإطلاق في البطولة التي خاض فيها حتى الآن 35 مباراة، تعادل في ست منها، وهُزِم في البقية.
ويفتقد المنتخب اليمني لجهود مدافعه رامي الوسماني لطرده في الثواني الأخيرة من المباراة ضد السعودية، لكن الفريق يملك عناصر مميزة بقيادة الحارس محمد أمان، والقائد عبدالواسع المطري، وعبدالمجيد صباراح، وممدوح بن عجاج، وناصر محمدوه.

 

السعودية
العراق
البحرين
اليمن
كأس الخليج العربي
خليجي 26
الكويت
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