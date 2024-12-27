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الرياضة

شباب الأهلي يبرم اتفاقية رعاية

شباب الأهلي يبرم اتفاقية رعاية
27 ديسمبر 2024 17:02

 
دبي (الاتحاد)

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عقد نادي شباب الأهلي اتفاقية شراكة مع مجموعة كانو، لتكون بموجبها الراعي الذهبي للنادي موسم 2024 - 2025، ووقعها الفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، ومشعل حمد كانو، رئيس مجموعة كانو، وطبقاً للاتفاقية يتم وضع شعار مجموعة كانو على ظهر قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وجرت مراسم التوقيع بحضور خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور خالد الزاهد، المدير الإداري، وأحمد البحر، المدير التنفيذي، وعبد اللطيف الصايغ، مستشار الإعلام والتسويق، ومن مجموعة كانو هشام خليل ناس، المدير القُطْري.
وتأتي الخطوة في إطار سياسة شباب الأهلي في فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات، وتعزيز الجهود المشتركة مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، من أجل رفع راية الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية.
وأبدى مشعل حمد كانو، سعادته بتوقيع الاتفاقية، مبيناً أن شباب الأهلي يتماشى مع التزام مجموعة كانو بدعم التميز الرياضي، وقال: «تمثل الشراكة أكثر من مجرد رعاية، لكونها استثمار في النجاح المستمر لكرة القدم الإماراتية، من جانبنا نتطلع إلى دعم رحلة شباب الأهلي، وهو يواصل تشريف الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

الإمارات
دبي
شباب الأهلي
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