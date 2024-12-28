ثنائية لخيول حمدان بن محمد في «جبل علي»

عصام السيد (دبي)

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ثنائية مستحقة، خلال حفل السباق الخامس لمضمار جبل علي، الذي تألف من 7 أشواط مثيرة، خُصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه 520 ألف درهم، برعاية عدد من المؤسسات الرائدة بالدولة.

وأكد الجواد «توريفيجا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، بأنه نجم السرعة، حين حصد المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب NW2 ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه المالية 72 ألف درهم، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، متفوقاً بفارق 2,75 طول، مسجلاً 1:11:93 دقيقة.

وحقق «إكسكولبيشن» الثنائية لخيول سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو، بفوز بجائزة الشوط السادس لمسافة متر 1600، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في عمر السنتين والثلاث سنوات على لقب بنك دبي التجاري البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، متفوقاً بفارق 0,75 طول، ومسجلاً 1:40:03 دقيقة.

وبعد صراع مثير انتزع «يطارد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس البالغ إجمالي جوائزه المالية 84 ألف درهم، وأكد بأنه نجم جبل علي، ومسجلاً 1:24:58 دقيقة.

وافتتح «أكسفورد» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة قيس البوسعيدي، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1950 متراً، المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، بعد أداء استثنائي خطف فيه الفوز بفارق عنق، وسجل ابن «فاليانت بوي» 2:12:43 دقيقة.

وخطف الجواد «مترف» لماجد منير العراوي، بإشراف محمد المحروقي، وقيادة قيس البوسعيدي «ثنائية»، المركز الأول في الشوط الرابع لمسافة 1950 متراً، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب الرضا لوسطاء التأمين البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، بعد أن قدم أداءً قوياً في المراحل النهائية ليتفوق بفارق 2,5 طول، ومسجلاً 2:02:05 دقيقة.

وتوج «ميوزيكال دانسر» لأبوبكر كادورا، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بالشوط الخامس والرئيس لمسافة 1950 متراً، المصنف من فئة التكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق على لقب شادويل ستيكس البالغ إجمالي جوائزه المالية 96 ألف درهم، متفوقاً بفارق 2,25 طول، مسجلاً 1:59:14 دقيقة.

وخطف «الغيرنون» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوسا، ختام حفل السباق بالشوط السابع لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، للخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب العوير ستيكس البالغ إجمالي جوائزه المالية 68 ألف درهم، متفوقاً بفارق 6 أطوال، مسجلاً 1:40:53 دقيقة.