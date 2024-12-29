«أبيض الناشئين» يكسب ودية طاجيكستان بهدف

معتصم عبدالله (أبوظبي)

كسب منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً، مباراته أمام ضيفه طاجيكستان 1-0، في الودية الثانية التي أقيمت على ملعب أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة، ضمن برنامج تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً, المقررة بالسعودية خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل.

وكان «أبيض الناشئين» خسر الودية الأولى أمام ضيفه منتخب الطاجيكي والتي أقيمت مساء الخميس على ملعب أكاديمية الوحدة بالشهامة بنتيجة 0-1، بعدما سجل فيروزجان شيرفوف هدف المباراة الوحيد للضيوف، وهي الخسارة الثالثة على التوالي لمنتخبنا أمام ذات المنافس بعد وديتي مايو 2024 على ملعب النصر 1-3، و0-1.

وتدخل وديتا طاجيكستان ضمن برنامج إعداد «أبيض الناشئين» للنهائيات القارية في كأس آسيا تحت 17 عاماً، بعدما حجز منتخبنا مقعده في النهائيات، بتصدره ترتيب «المجموعة الثامنة» برصيد 6 نقاط، من فوزين على التوالي، أمام ماليزيا 2-0، ولاوس «مستضيف المجموعة» بنتيجة 5-2.

في المقابل، تأهل منتخب طاجيكستان للنهائيات ذاتها، بتصدره ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات برصيد 9 نقاط، بالفوز بالعلامة الكاملة في ثلاث مباريات أمام منافسيه عُمان «الوصيف»، سنغافورة، وجوام.