منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 17 ميدالية في «عربية المضمار»



القاهرة (وام)



حصد منتخب الدراجات 8 ميداليات جديدة في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية للمضمار، والتي اختتمت في القاهرة.

وتمثلت الميداليات في 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، ليصل إجمالي عدد الميداليات في ختام اليوم الثاني من البطولة إلى 17 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات.

وشهد اليوم الثاني من البطولة تألق دراج المنتخب محمد المطيوعي الذي نجح في إحراز ذهبيتين، الأولى في سباق الإقصاء، والثانية في المطاردة الفردية للكبار، ليواصل تألقه في البطولة العربية، كما نجح الدراج الشاب يوسف عبدالله أميري في إحراز أول ميدالية ذهبية من نوعها لفئة شباب الإمارات في سباق الأومنيوم الأولمبي، واختتمت مروة كهور ذهبيات الإمارات في اليوم الثاني، بإحراز ذهبية المطاردة الفردية شابات، لتزيد حصيلة ذهبيات الإمارات إلى 6 ذهبيات، مع ختام اليوم الثاني.

وشهدت البطولة العربية أيضاً عودة لاعبة المنتخب هدى حسين، بعد ابتعاد عامين عن اللعبة بسبب المرض الذي منعها عن ممارسة الرياضة، وأحرزت ثاني ميدالياتها في البطولة بحصد فضية سباق السرعة سيدات، كما أحرز في اليوم الثاني الدراج خالد النعيمي فضية سباق الأسكراش لفئة الشباب، ونال الدراج علي النصرائي فضية سباق السرعة للشباب، وانتزعت زهرة حسين برونزية سباق الأومنيوم لفئة السيدات.