الشارقة إلى نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



علي معالي (الشارقة)

تأهل الشارقة إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، بعد تفوقه على الوحدة 4-2، في إياب ربع النهائي، ليصعد «الملك» بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بعدما رجحت كفة «العنابي» بهدف ذهاباً.

سجل أهداف الشارقة، لوان بيريرا في الدقيقة 4، وكايو لوكاس «هدفين» في الدقيقتين 52 و77، وعلاء الدين زهير مدافع الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70، وسجل هدفي «العنابي» عمر خربين من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وإبراهيما ديارا في الدقيقة 86.

نجح «الملك» في التقدم سريعاً، بهدف أحرزه لوان بيريرا في الدقيقة الرابعة، وأنقذ عادل الحوسني حارس الشارقة أكثر من فرصة للوحدة، كما أضاع فراس بالعربي كرة خطيرة لصاحب الأرض.

وشهد الشوط الثاني غزارة في الأهداف، واستفاد كايو لوكاس من خطأ دفاعي في إضافة الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 52، وقلص عمر خربين الفارق بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وتقدم الشارقة بالهدف الثالث عن طريق علاء الدين زهير مدافع الوحدة الذي حاول إبعاد الكرة، إلا أنه أسكنها شباك فريقه، ورد كايو لوكاس بالهدف الرابع لـ «الملك» في الدقيقة 77.

وأحرز «البديل» إبراهيما ديارا في الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 86، بعد متابعة جيدة لتسديدة خربين.