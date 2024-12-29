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الرياضة

وولفرهامبتون يمنع توتنهام من العودة!

وولفرهامبتون يمنع توتنهام من العودة!
29 ديسمبر 2024 21:34

 
لندن (د ب أ)

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حرم وولفرهامبتون مضيفه توتنهام من العودة لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفرض وولفرهامبتون التعادل 2-2 على توتنهام، في المرحلة الـ19 للمسابقة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة البريطانية لندن.
وتقدم وولفرهامبتون مبكراً عن طريق الكوري الجنوبي هوانج هي تشان في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل الأوروجواياني رودريجو بينتانكور سريعاً لتوتنهام في الدقيقة 12.
وأضاف بيرنان جونسون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، معوضاً ركلة الجزاء التي أضاعها زميله هيونج مين سون في الدقيقة 43، وأدرك وولفرهامبتون التعادل في الدقيقة 87 بواسطة النرويجي يورجن ستراند لارسن، ليحصد كلا الفريقين نقطة وحيدة.
وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط، فيما أصبح في جعبة توتنهام، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي بالبطولة، 24 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
وولفرهامبتون
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