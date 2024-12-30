جوارديولا يعتز بمسيرة 500 مباراة مع مانشستر سيتي



لندن (د ب أ)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن معاناة فريقه في الفترة الأخيرة تسلط الضوء على الأداء الجيد في معظم مسيرته على مدار 500 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 2 / صفر لينهي سلسلة من 5 مباريات بلا فوز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحتفل جوارديولا بالذكرى المئوية الخامسة لمبارياته مع الفريق بسيناريو رائع.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أنا سعيد للغاية بهذا الكم الكثير من المباريات مع الفريق التي تقاسمتها مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون». وأضاف «لقد قدم اللاعبون والمدربون الكثير منذ اليوم الأول، وأعلم أن آخر 13 أو 14 مباراة لم تكن جيدة حقا، لكن ما حققناه على مدار السنوات السابقة يسعدنا كثيرا».

وأوضح ر جوارديولا «إنها مباريات كثيرة ولم أكن أتوقعها عندما وصلت إلى إنجلترا، لقد حققنا الكثير من الأشياء التي ستكون خالدة في الذاكرة للأبد خلال تلك الفترة التي تبدو وكأنها 100 شهر، لقد كانت فترات رائعة وأتمنى أن ننجح في إعادتها مجددا رغم أننا لسنا في حالتنا».

وقال مدرب مانشستر سيتي «لقد كان عاما رائعا، أتحدث عن 12 شهرا بالكامل وليس شهرا ونصف أو شهرين». وأوضح «لقد وصلنا لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الرابع على التوالي، ووصلنا لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وقدمنا أداء جيدا للغاية».

واختتم جوارديولا تصريحاته «لقد فزنا على ليستر سيتي، وهو انتصار كان مطلوبا من أجل حالتنا الذهنية والنفسية». كما أشاد جوارديولا بهالاند، الذي سجل أمام ليستر هدفه الثاني فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر ثماني جولات، وكشف أن المهاجم النرويجي احتفل مؤخرا بقدوم مولوده الأول.