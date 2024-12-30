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الرياضة

صلاح يواصل تحطيم الأرقام ويتخطى بيكهام وراش وروني

صلاح يواصل تحطيم الأرقام ويتخطى بيكهام وراش وروني
30 ديسمبر 2024 10:43

علي معالي (أبوظبي)
واصل المصري محمد صلاح التألق مع ليفربول، وقاد «الريدز» إلى فوز بخماسية في مرمى وستهام بالجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي، ولم يترك «الفرعون» هذه المباراة دون أن يضيف أرقاماً قياسية جديدة في مسيرته الكروية، حيث سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ44، وصنع الهدف الثاني لزميله الهولندي كودي جاكبو، ليرفع صلاح رصيده إلى 17 هدفاً في «البريميرليج»، لينفرد بالمركز العاشر بجدول ترتيب الأكثر صناعة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 صناعة خلال 281 مباراة، متخطياً ديفيد بيكهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية.
وبحسب موقع نادي ليفربول، أصبح محمد صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع أهدافاً في 8 مباريات مختلفة في موسم واحد، وذلك خلال 18 مباراة فقط هذا الموسم، وعزز اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، رقمه القياسي مع «الريدز» بالوصول إلى 20 هدفاً في 8 مواسم متتالية، متفوقاً بذلك على أسطورة ليفربول إيان راش، الذي سجل هذا الرقم في بين موسمي 1981-1982 و1986-1987.
وبات صلاح أكثر لاعب يسجل ويصنع أهدافاً في «البريميرليج»، بإجمالي 39 مباراة، متفوقاً على أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، الذي سجل في 36 مباراة، ووصل الموهوب المصري إلى أرقام لا تصدق، بـ 17 هدفاً و13 تمريرة حاسمة في 18 مباراة لعبها، خلال 1587 دقيقة حتى الآن وهناك مباراة مؤجلة لفريقه مع إيفرتون.

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