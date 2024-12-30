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الرياضة

«زوارق الفورمولا 4» و«الفلاي بورد» تتوجان الأبطال في أبوظبي

«زوارق الفورمولا 4» و«الفلاي بورد» تتوجان الأبطال في أبوظبي
30 ديسمبر 2024 11:41

أبوظبي (الاتحاد)
شهدت أبوظبي ختاماً مثيراً للجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، وبطولة الإمارات للفلاي بورد، حيث تألق المشاركون في جميع الفئات، بتقديم أداء احترافي وحماسي أمتع الجمهور عبر المنافسات، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج.
وفي بطولة زوارق الفورمولا 4، حقق سالم اليافعي المركز الأول، ثم عبيد مبارك في المركز الثاني، وكلاهما من فريق مبارك مارين، وحل ثالثاً خالد محمد الزرعوني من فريق الشارقة.
أما في بطولة الفلاي بورد، فشهدت فئة المبتدئين فوز المصري محمد بيبو بالمركز الأول، ثم الإماراتي فيصل الطنيجي، ثم المصري محمد طارق مصطفى.
وفي فئة المحترفين، تصدر الكولومبي دانيال جويرا، يليه الفرنسي جيفري كوزلا، وجاء الإماراتي أحمد المحرزي في المركز الثالث.
وتم تكريم الإماراتية علياء فيروز، تقديراً لمشاركتها في بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، وكونها أول إماراتية تشارك في هذه الفئة، وكرّم الفائزين في الختام سيف السويدي رئيس لجنة المسابقات في النادي وناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة.
وأشاد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالنجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى من البطولتين، مشيراً إلى أن المستوى التنافسي العالي يعكس تطور الرياضات البحرية في الإمارات، مؤكداً أن التنظيم المحترف لهذه الفعاليات يجذب أفضل الرياضيين من مختلف دول العالم، ما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للرياضات المائية.
وأضاف الظاهري: نحن نعمل باستمرار على تطوير البطولات، وتقديم مسارات تتحدى قدرات المتسابقين، ما يُسهم في رفع معايير الأداء وتقديم تجربة فريدة للجمهور، كما نسعى جاهدين لتوفير بيئة تنافسية عادلة تسلط الضوء على مواهبنا المحلية، وتتيح لهم الاحتكاك بنخبة الرياضيين الدوليين.
وكانت البطولة قد اختتمت وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية، ما يرسخ مكانة الإمارات وجهة ريادية للرياضات البحرية، ويؤكد التزام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتطوير هذه الرياضات، واستقطاب المواهب المتميزة.

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