الإثنين 30 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رعاية جديدة لفريق «تورك» للدراجات الهوائية

رعاية جديدة لفريق «تورك» للدراجات الهوائية
30 ديسمبر 2024 16:47

دبي (الاتحاد)
نال فريق «تورك» للدراجات الهوائية، وهو أحد فرق المواطنين الإماراتيين، رعاية من «دبي للاستثمار ومجمع دبي للاستثمار» إحدى الشركات الوطنية الرائدة في الدولة ضمن استراتيجيتها في المسؤولية المجتمعية ودعم قطاعي الشباب والرياضة، وفق رؤية القيادة الرشيدة من أجل تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية
بموجب هذه الرعاية، تقدم «دبي للاستثمار» دعمها الحيوي لأنشطة ومشاركات فريق «تورك»، الذي تأسس في عام 2015 على أيدي مجموعة من الشباب الإماراتيين الشغوفين برياضة ركوب الدراجات الهوائية، وقد نجح بسرعة في إثبات جدارته كمنافس قوي على الساحة المحلية، وشارك الفريق في العديد من المسابقات البارزة، وحقق إنجازات ملحوظة.
وعبر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق «تورك»، عن تقديره للرعاية، وقال: «تقدم دبي للاستثمار نموذجاً في دعم أبناء الوطن وعلى مدار السنوات كان لها الأثر الكبير في مختلف القطاعات، ومنها في الرياضة تحديداً، وأصبحت دبي للاستثمار اسماً رائداً في هذا قطاع الاستثمار يجعلنا نفتخر بالارتباط به، وسيكون لهذه الخطوة دور مهم في تعزيز وجودنا في البطولات والسباقات المجتمعية المقبلة، علماً أن هدفنا الرئيس هو السعي للترويج للرياضة كأسلوب حياة، ودعم الصحة العامة، من خلال جذب الشباب المواطنين إلى الفريق بأهداف تتخطى إطار الفوز والخسارة، لأن الجميع رابح من خوض التدريبات والمشاركة في البطولات المخصصة للدراجات الهوائية، والاستفادة من المنشآت والمرافق التي سخرتها القيادة الرشيدة بتوجيهاتها للحكومة لجعل المدن صديقة للرياضة عبر المسارات المخصصة للدراجات الهوائية تحديداً».

أخبار ذات صلة
مديرة إدارة شؤون الأمن الحيوي في «السلامة الغذائية» لـ «الاتحاد»: أول مركز مرجعي لأمراض الإبل في الإمارات
«تريندز» يستعرض الفرص والتحديات في الذكاء الاصطناعي
الدراجات الهوائية
مجمع دبي للاستثمار
أبوظبي
آخر الأخبار
الإمارات تستقبل العام الجديد 2025 بعروض واحتفالات مبهرة
علوم الدار
الإمارات تستقبل العام الجديد 2025 بعروض واحتفالات مبهرة
اليوم 15:48
أبوظبي
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 18:17
الناووس الأثري
الترفيه
صور.. كشف أثري جديد عمره نحو 4 آلاف عام في مصر
اليوم 17:58
سكين
الترفيه
"المؤبد" لمراهق أدين بجريمة قتل
اليوم 17:38
محمد العبار متحدث رئيسي في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع
علوم الدار
محمد العبار متحدث رئيسي في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع
اليوم 17:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©