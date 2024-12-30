رعاية جديدة لفريق «تورك» للدراجات الهوائية

دبي (الاتحاد)

نال فريق «تورك» للدراجات الهوائية، وهو أحد فرق المواطنين الإماراتيين، رعاية من «دبي للاستثمار ومجمع دبي للاستثمار» إحدى الشركات الوطنية الرائدة في الدولة ضمن استراتيجيتها في المسؤولية المجتمعية ودعم قطاعي الشباب والرياضة، وفق رؤية القيادة الرشيدة من أجل تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية

بموجب هذه الرعاية، تقدم «دبي للاستثمار» دعمها الحيوي لأنشطة ومشاركات فريق «تورك»، الذي تأسس في عام 2015 على أيدي مجموعة من الشباب الإماراتيين الشغوفين برياضة ركوب الدراجات الهوائية، وقد نجح بسرعة في إثبات جدارته كمنافس قوي على الساحة المحلية، وشارك الفريق في العديد من المسابقات البارزة، وحقق إنجازات ملحوظة.

وعبر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق «تورك»، عن تقديره للرعاية، وقال: «تقدم دبي للاستثمار نموذجاً في دعم أبناء الوطن وعلى مدار السنوات كان لها الأثر الكبير في مختلف القطاعات، ومنها في الرياضة تحديداً، وأصبحت دبي للاستثمار اسماً رائداً في هذا قطاع الاستثمار يجعلنا نفتخر بالارتباط به، وسيكون لهذه الخطوة دور مهم في تعزيز وجودنا في البطولات والسباقات المجتمعية المقبلة، علماً أن هدفنا الرئيس هو السعي للترويج للرياضة كأسلوب حياة، ودعم الصحة العامة، من خلال جذب الشباب المواطنين إلى الفريق بأهداف تتخطى إطار الفوز والخسارة، لأن الجميع رابح من خوض التدريبات والمشاركة في البطولات المخصصة للدراجات الهوائية، والاستفادة من المنشآت والمرافق التي سخرتها القيادة الرشيدة بتوجيهاتها للحكومة لجعل المدن صديقة للرياضة عبر المسارات المخصصة للدراجات الهوائية تحديداً».