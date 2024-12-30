وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاماً



برشلونة (أ ف ب)



توفي لاعب برشلونة الإسباني السابق البيروفي هوجو سوتيل الذي عرف خلال مسيرته الكروية باسم «تشولو»، عن 75 عاماً، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني اليوم، وقال برشلونة في بيان «توفي هوجو سوتيل، وُلِد في إيكا (البيرو) في 18 مايو 1949، كان يعتبر أحد أفضل لاعبي أميركا الجنوبية في جيله»، مضيفاً «كان مهاجماً ماهراً، سريعاً، شجاعاً».

وقالت وزارة الصحة البيروفية إن سوتيل توفي متأثراً بصدمة في الدورة الدموية ناجمة عن فشل كلوي في الكبد بعد دخوله المستشفى في ليما 19 ديسمبر.

وبعدما قدم إليه من نادي مونيسيبال دي ليما البيروفي، توج سوتيل مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني عام 1974 في موسمه الأول معه، حيث لعب بجانب نجوم كبار، مثل الهولندي يوهان كرويف، كارليس ريكساتش، خوان مانويل أسينسي ومارسيال حسبما نعاه النادي الكاتالوني.

وشارك سوتيل في نوفمبر الماضي باحتفالات الذكرى الـ 125 لتأسيس برشلونة.

بعد رحيله عن عملاق كاتالونيا، لعب سوتيل لأليانسا ليما البيروفي (1977 - 1979)، ثم إنديبندينتي دي ميديين الكولومبي (1979 - 1981).

خاض سوتيل 62 مباراة دولية مع منتخب البيرو وسجل 18 هدفا، أبرزها في الفور على كولومبيا 1-0 في نهائي كوبا أميركا عام 1975. كما شارك في كأس العالم 1970 في المكسيك وفي عام 1978 في الأرجنتين.