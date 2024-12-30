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الرياضة

«ترايثلون ياس» ينطلق 8 فبراير

«ترايثلون ياس» ينطلق 8 فبراير
30 ديسمبر 2024 20:20

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت حلبة مرسى ياس عودة ترايثلون ياس الذي يقام يوم 8 فبراير المقبل، في نسخته الـ 15، وسط أجواء نابضة بالحياة، توفر للمشاركين مجموعة مثيرة من التحديات التي تتراوح من سباق الترايثلون الكامل إلى التزلج على الجليد - ما يعني تنوعاً في الفعاليات التي تناسب الجميع، ويمكن للرياضيين كذلك الاستمتاع بخصم يصل إلى 30% عند التسجيل المبكر، إلى جانب الخصومات الحصرية المتاحة حتى نهاية العام 2024.
أما للمشاركين اليافعين، فيقدم تحدي TriKIDS منصة ملهمة للاعبي الترايثلون المستقبليين للتنافس في بيئة داعمة، مع وجود مسارات مصممة خصيصاً للسباحة وركوب الدراجات والجري.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام المشاركة في العام الماضي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما يتوقع أن تستقبل الفعالية في نسختها للعام 2025 مزيداً من الرياضيين الشباب في الحلبة المرموقة.
وبعيدًا عن أحداث الترايثلون التقليدية، يحتضن سباق هذا العام المجتمع، من خلال إضافات فريدة مثل ركوب الأمواج والتزلج على الجليد، ليكون الحدث مهرجاناً للياقة والمرح، ويستقطب العائلات والأصدقاء والراغبين كافة بتحقيق أهداف اللياقة، أو من يتطلعون للاستمتاع بالأجواء المبهجة - فهناك ما يناسب الجميع.
وبعد أن استقبل أكثر من 15000 مشارك حتى الآن، يظل ترايثلون ياس فعالية أساسية ضمن الفعاليات التي تسهم في تعزيز الصحة واللياقة في دولة الإمارات، حيث تلهم الأفراد لتحدي أنفسهم باستمرار.

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ويذكر أن جلسات «تدرّب في ياس» الأسبوعية التي تقام في حلبة مرسى ياس تمثل فرصة مثالية للاستعداد ليوم السباق، ما يضمن استعداد المشاركين للتألق في الحلبة. 

حلبة مرسى ياس بأبوظبي
الترايثلون
رياضة التزلج على الجليد
ركوب الدراجات
الجري
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