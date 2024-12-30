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5.5 مليون درهم قيمة مبيعات مزاد مربط دبي للخيول العربية

5.5 مليون درهم قيمة مبيعات مزاد مربط دبي للخيول العربية
30 ديسمبر 2024 20:53


دبي (وام)
أعلن مربط دبي للخيول العربية عن بلوغ قيمة مبيعات مزاده العالمي، الذي أقامه في مقره بدبي وعبر وسائل الاتصال المرئي عن بعد، 5 ملايين ونصف المليون درهم، فيما بلغت قيمة أغلى جواد تم بيعه مليون درهم.
وأقيم المزاد بمشاركة 35 جواداً من أنقى السلالات الأصيلة، وتنافس على اقتنائها العديد من ملاك ومربي الخيول في الإمارات وخارجها.
وتضمن المزاد المزايدة على شبوتبن، الأولى من أسطورة الإنتاج العالمي «إف إيه ال رشيم» وبلغت قيمتها 220 ألف درهم، والثانية من البطل العالمي وصاحب الثلاثية الذهبية ببطولة العالم «دي سراج» وبلغت قيمتها 300 ألف درهم.

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مربط دبي للخيول العربية
مربط دبي
الخيول
الخيول العربية الأصيلة
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