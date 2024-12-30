الوصل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي



معتصم عبدالله (أبوظبي)

حجز الوصل مقعده في الدور نصف النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، كثالث المتأهلين بعد تعادله السلبي أمام مضيفه بني ياس في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، في إياب الدور ربع النهائي، ليضمن «الإمبراطور» تأهله بأفضلية الفوز ذهاباً 3-1 على ملعبه في زعبيل، ويلحق بفريقي الشارقة وشباب الأهلي المتأهلين مسبقاً.

وحافظ الوصل الذي ينتظر المتأهل من مباراة الجزيرة والعين في نصف النهائي، على سجله المميز في المواجهات أمام بني ياس في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بالفوز في 7 والتعادل في مباراتين، بما فيها المواجهة الأخيرة الليلة.

ومنحت نتيجة «التعادل السلبي»، الوصل فرصة المحافظة على نظافة شباكه للمرة الأولى بعد 9 مباريات على التوالي في المباريات خارج ملعبه في الكأس بعدما استقبلت شباكه 19 هدفاً في آخر 8 مباريات، في الوقت الذي حافظ فيه بني ياس المودع من ربع النهائي، على نظافة شباكه للمرة الأولى أيضاً بعد 9 مباريات على التوالي على ملعبه في الكأس.