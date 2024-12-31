«الشارقة للدفاع عن النفس» يعلن حصاد «الموسم الاستثنائي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تحقيقه موسماً استثنائياً، خلال عام 2024، على صعيد النتائج الرياضية، والجوانب الثقافية والمجتمعية والإدارية كافة.

ورفع أحمد سعيد الجروان. رئيس مجلس إدارة النادي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الذي كان وراء هذه المكاسب، والذي مكّن أعضاء مجلس الإدارة من توفير كل أسباب النجاح للاعبي النادي، ومنهم لاعبو المنتخبات الوطنية، وبما يسهم في استدامة تحقيق النتائج المميزة، وكذلك مواصلة استكشاف المواهب المواطنة وتطويرها، رياضياً وثقافياً، وفي جميع الجوانب، كما ثمن الجروان دعم مجلس الشارقة الرياضي، وجهود الإدارة التنفيذية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي وإدارتي التدريب الرياضي، والاتصال الحكومي في النادي، وجهود اللاعبين.

ويبرز الى الواجهة فوز النادي بدرع التفوق العام لجائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية، والمركز الأول على الأندية التخصصية في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، وتنظيم 85 مبادرة مجتمعية وثقافية في العام 2024، وفي الجانب الإعلامي نظم النادي الملتقى الرمضاني الخامس، بمشاركة دولية بالتزامن مع تحقيق مكاسب إعلامية مهدت لتنفيذ النادي خطط نوعية ساهمت باستقطاب لاعبين مواطنين جدد لممارسة رياضات الدفاع عن النفس، وتجديد عمل النادي بالأيزو في الإدارة المتكاملة، كما وتم تكريم النادي في فئة «أفضل مبادرة مجتمعية» عن برنامج ثقافتنا الرياضية، وأفضل مبادرة في التعلم والتطوير، انطلاقاً من العمل بالابتكار، ودعماً لرؤية الشارقة في التميز والريادة.

وفي المجال التنافسي، تمكّن النادي من الفوز بثمانية بطولات بالمركز الأول أبرزها، بطولة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو» لفئة من دون البدلة، وكأس نائب رئيس الدولة تحت 16 سنة، وكأس الشارقة للجوجيتسو، وبطولة ناس للجوجيتسو، وبطولة البراعم للجودو، وفي التايكواندو، إضافة إلى الفوز بالمركز الثاني في 8 بطولات، أبرزها بالبدلة في بطولة «خالد بن محمد بن زايد» للجوجيتسو.

وتمكّن النادي من رفد المنتخبات الوطنية بعدد كبير من اللاعبين في رياضات الجوجيتسو والتايكواندو والفنون القتالية والجودو والكاراتيه، وبلغ رصيد الميداليات نحو 1600 ميدالية، منها 1046 في الجوجيتسو.

كما فاز لاعب النادي حمدان النجار بلقب أفضل «لاعب جوجيتسو ناشئ» في 2024، وكأس النادي المثالي بالتايكواندو، كما حصد مدربو النادي والإداريون شهادات تقديرية مماثلة، لدورهم في جعل رياضات الدفاع عن النفس أسلوباً مثالياً للحياة.