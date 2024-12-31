«جوجيتسو الإمارات» في 2024.. استدامة الإنجازات وريادة عالمية

أبوظبي (الاتحاد)



مع إسدال الستار على عام 2024، أصدر اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بياناً يستعرض فيه حصاد العام الذي شهد إنجازات استثنائية على المستويات كافة، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو أجندة البطولات المحلية والدولية التي تم تنظيمها واستضافتها.

وبرزت في مقدمة هذه الإنجازات استضافة النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، والنسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وتنظيم النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي شهدت مشاركة قياسية وتفاعلاً عالمياً غير مسبوق، وإطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو إلى جانب البطولات القارية والعالمية الأخرى التي عززت مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي وجهة رياضية عالمية فريدة لعشاق الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وأشار البيان إلى أن عام 2024 حمل معه إنجازات مشرفة ستظل محفورة في الذاكرة، حيث نجح أبناء وبنات الوطن في حصد 178 ميدالية ملونة في مختلف البطولات القارية والعالمية، بما يعكس التطور المستمر لرياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في الدولة. كما شهد العام استقطاب نخبة المواهب من جميع أنحاء العالم عبر تنظيم واستضافة عشرات الفعاليات والبطولات التي جسدت تفوق أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة.

وأكد البيان أن هذه النجاحات ترسخ ريادة الدولة في مجال الرياضة، وتعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في بناء أجيال من الأبطال، وتعزيز حضور الدولة على أرفع منصات التتويج العالمية، وتحقيق مكتسبات رياضية واجتماعية تلهم الأجيال القادمة وتدعم استدامة هذا النجاح خلال العقد القادم.

وبهذه المناسبة، أكد عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عام 2024 هي ثمرة لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن التوجيهات الحكيمة بتوفير البيئة النموذجية الداعمة للنمو والتطور، وتوفير كل سبل الارتقاء بأداء الرياضيين، وضمان استدامة الإنجازات مهدّت الطريق لجيل جديد من الأبطال الطامحين للمجد، ورفع علم الدولة على منصات التتويج العالمية.

وقال: «عام 2024 محطة مضيئة في مسيرة الاتحاد، حيث شهد تنظيم واستضافة بطولات عالمية وقارية بارزة استقطبت مشاركة آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم، ما يعكس المكانة المرموقة التي تتبوأها أبوظبي كعاصمة للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة. وقد حققت البطولات نجاحًا كبيراً، على صعيد المنافسات، وعلى مستوى تعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ ريادة الدولة في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى».

وتابع: «نختتم هذا العام الحافل بمزيد من الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات، ونتطلع إلى عام جديد يحمل في طياته مزيداً من الفرص لصناعة أبطال المستقبل وتتويج ريادة الدولة وجهة عالمية للرياضة، في الوقت الذي نجدد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق رؤيتنا في تطوير رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وتعزيز دورهما في المجتمع.»

ونجح اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة خلال موسم 2024، في تنظيم أكثر من 20 بطولة وفعالية محلية وعالمية من أبرزها النسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واستضافة النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، والنسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وإطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بجولاتها الخمس، وتنظيم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وكأس «أم الإمارات» للجوجيتسو.

كما تضمنت قائمة بطولات الجوجيتسو جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) والتي تحظى بأهمية كبيرة لدى المحترفين من جميع أنحاء العالم، كونها تدخل في التصنيف المعتمد لدى الرابطة وتقود إلى التأهل لجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. ومن أبرز البطولات أيضاً، بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي جمعت نخبة من أبرز نجوم اللعبة من القارات المختلفة.

وشهدت تلك البطولات مجتمعة مشاركة الآلاف من اللاعبين قي الفئات العمرية المختلفة والذين توافدوا مما يزيد على 140 دولة.

وشهدت البطولات زيادة في المشاركة تجاوزت 20%، وسط تنافسية عالية وتألق العديد من النجوم، وظهور أبطال واعدين، مع جوائز مالية تجاوزت 6 ملايين درهم، ما حفز اللاعبين لتقديم مستويات متميزة. كما استقطبت حضوراً جماهيرياً واسعاً من الأسر وعشاق الرياضة، مما عزز نجاحها.

وحققت البطولات أهدافاً استراتيجية شملت تعزيز التفاعل المجتمعي، والتشجيع على أنماط الحياة الصحية، ناهيك عن مواصلة تطوير رياضة الجوجيتسو، وتحفيز الأندية والأكاديميات على تحسين استراتيجياتها، بما يساهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال للالتحاق بالمنتخب الوطني.



أيقونة البطولات



كان إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أبرز المحطات خلال موسم 2024، في إنجاز فريد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.

شهدت البطولة خمس جولات أُقيمت في مختلف أنحاء الدولة، تضمنت منافسات لمختلف الفئات العمرية ضمن 3 جولات لفئة «البدلة» وجولتين لفئة «من دون البدلة».

الفنون القتالية



نظم الاتحاد 5 جولات من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين التي شكلت إضافة مهمة لأجندة فعاليات الموسم الرياضي 2024، ونجحت في استقطاب شريحة كبيرة من اللاعبين في ظل تنامي الاهتمام بهذه الرياضة والإقبال الكبير على ممارستها، خصوصاً من فئة الشباب.

كما نظم الاتحاد النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وشهدت البطولة منافسات قوية وأداء رفيعاً للمواهب الإماراتية في الفئات المختلفة. واحتضنت البطولة التي أقيمت في مبادلة آرينا في أبوظبي مشاركة أكثر من 800 لاعباً ولاعبة من 47 دولة.



178 ميدالية

نجح أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئة الشباب، تحت (16 و18 عاماً)، في حسم صدارة منافسات الجوجيتسو خلال دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي استضافتها بتحقيق 23 ميدالية ملونة ليتوجوا باللقب.

وأكد منتخبنا تفوقه مجدداً من خلال الحفاظ، للعام الرابع على التوالي، على لقب بطولة آسيا للجوجيتسو التي اختتمت في أبوظبي في شهر مايو الماضي، محققاً 18 ميدالية ملونة في فئة الكبار، بينما نجح منتخب الشباب والناشئين في تحقيق 41 ميدالية، كما تألق منتخب الكبار في بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند 2024 بتحقيقه 15 ميدالية ملونة.

واختتم منتخبنا الوطني للجوجيتسو للشباب، مشاركته المميزة في بطولة كأس العالم للجوجيتسو في كرواتيا، محققًا 18 ميدالية ملونة في النسخة الثانية للبطولة. وتمكن أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو من تحقيق 24 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

وفي إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المشرفة للدولة على صعيد رياضة الجوجيتسو، تمكن منتخبنا الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» من الحفاظ على لقب بطولة العالم للجوجيتسو في فئة الكبار للعام الخامس على التوالي، خلال المنافسات التي أقيمت بمدينة هيراكليون في اليونان بتحقيق 9 ميداليات ملونة.

كما نجح منتخب الجوجيتسو لفئات تحت 16، و18، و21 عاماً في تحقيق 42 ميدالية ملونة في بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، فيما نجح منتخب الأشبال تحت 14 عاما في تحقيق 9 ميداليات ملونة.



تميز إداري



تقديراً لجهوده الدؤوبة وتميزه الإداري ومساهمته الفاعلة في الوصول برياضة الجوجيتسو إلى العالمية، أعيد تعيين عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائباً أولاً لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لفترة جديدة تمتد ل 4 سنوات، وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي عُقد بالتزامن مع بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان.



نسخة استثنائية

كانت النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو واحدة من أهم المحطات التي شهدها عام 2024، حيث استقطبت مشاركةً قياسيةً لأكثر من 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة.