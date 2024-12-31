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الرياضة

واين روني.. المهمة انتهت مع بليموث

واين روني.. المهمة انتهت مع بليموث
31 ديسمبر 2024 20:00


لندن (أ ف ب)
ترك النجم السابق لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم واين روني مهمته كمدرب لفريق المستوى الثاني بليموث أرجايل بعد سبعة أشهر على استلامه المنصب، وذلك وفق ما أعلن نادي الـ«تشامبيونشيب»، ويغادر ابن الـ39 عاماً بليموث والفريق قابع في المركز الأخير من دوري المستوى الثاني الإنجليزي بعدما اكتفى بأربعة انتصارات مقابل 13 هزيمة في 23 مباراة هذا الموسم، آخرها على يد أوكسفورد 0-2 الأحد.
واستلم روني مهمة الإشراف على الفريق في مايو الماضي، بعدما أقيل في يناير من تدريب برمنجهام الذي هبط في نهاية الموسم الماضي إلى دوري المستوى الثالث (ليج وان).
ولم يحصد أسطورة يونايتد (559 مباراة و253 هدفاً) والمنتخب الإنجليزي (120 مباراة و53 هدفاً) النجاح في منصب المدرب منذ اعتزاله اللعب في 2020 حين تولى مهمة الإشراف على دربي كاونتي والدفاع عن ألوانه كلاعب.
وبدأ روني مشواره التدريبي في دربي كاونتي عام 2020 ثم تولى الإشراف لموسم 2022-2023 على دي سي يونايتد الأميركي وبعدها برمنغهام الذي أقاله بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه المنصب.
وقال روني في بيان «شكراً للفريق بأكمله الذي رحب بي وجعل هذا النادي مكاناً مميزاً، وشكراً أيضاً للاعبين والمشجعين على جهودهم ودعمهم خلال فترة عملي كمدرب. أتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل».
وأفاد النادي بأن رحيل روني أصبح سارياً بمفعول فوري، وذلك عشية لقاء ضيفه بريستول في المرحلة الخامسة والعشرين.
كلاعب، فاز روني بلقب الدوري الممتاز خمس مرات بألوان يونايتد وأحرز معه أيضاً دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2008 و«يوروبا ليج» عام 2017، إضافة إلى لقب الكأس مرة وكأس الرابطة ثلاث مرات خلال 13 عاماً قضاها في أولد ترافورد قبل الرحيل عام 2017. 

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