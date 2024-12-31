برشلونة وأولمو يصارعان البند «130.2» في الساعات الأخيرة

مراد المصري (أبوظبي)



واصل برشلونة صراعه للحاق بالمدة الزمنية المحددة لقيد لاعبه داني أولمو قبل منتصف هذه الليلة بتوقيت إسبانيا، ليس فقط لخطورة فسخ عقد اللاعب وخسارة مبلغ انتقاله البالغة 50 مليون يورو، وإنما بسبب «البند 130.2» من قوانين القيد الخاصة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي سيحرمه من إعادة قيد اللاعب مجدداً هذا الموسم، حتى خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وتواصل إدارة برشلونة إرسال المستندات اللازمة لضمان صفقة الحصول على مبلغ 100 مليون يورو بعد بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو الذي لا يزال قيد الإنشاء، في وقت يراقب فيه الاتحاد الإسباني مجريات العملية، حيث ينص البند 130.2 على أنه «لا يجوز تسجيل اللاعب إلا في فريق واحد بالنادي نفسه، دون إمكانية إلغاء تسجيله وإعادة تسجيله من قبل الفريق نفسه خلال الموسم نفسه، إلا في حالة القوة القاهرة أو الأحكام التنظيمية. وبالمثل، خلال مسار الموسم، لا يجوز تسجيله والانضمام إلى أكثر من ثلاثة فرق مختلفة».

وهذا يعني أنه إذا لم يتم ترتيب إجراءات تسجيل داني أولمو قبل منتصف الليل، فسيتم إلغاؤه، ولن يتمكن من التسجيل مرة أخرى هذا الموسم، ولن يتمكن من اللعب مع برشلونة مرة أخرى لبقية الموسم حتى في حال قرر عدم فسخ عقده مع الفريق.